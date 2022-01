Schmiedlová prehrala v 1. kole dvojhry s Ostapenkovou

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Jelena Ostapenková (26-Lot.) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 6:7 (7), 6:4, 6:1

Melbourne 17. januára (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová rovnako ako jej krajanka Viktória Kužmová neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Napriek sľubnému úvodu prehrala s nasadenou dvadsaťšestkou Lotyškou Jelenou Ostapenkovou 7:6 (7), 4:6, 1:6. Jej maximom v Melbourne zostáva 2. kolo z rokov 2021, 2015 a 2014.Schmiedlovej vyšiel úvod zápasu s Ostapenkovou a po rýchlom brejku si vybudovala náskok 3:0. Lotyška sa v ďalších minútach zmobilizovala a otočila na 5:3, no Slovenka následne vyrovnala na 5:5 a vynútila si tajbrejk. V ňom viedla Ostapenková 5:1 i 6:3, Schmiedlová však predviedla skvelý obrat. Odvrátila tri setbaly a tajbrejk napokon získala vo svoj prospech.V druhom dejstve vyrovnala najlepšia slovenská singlistka z 1:4 na 4:4, no koncovka patrila Ostapenkovej. Lotyška bola v rozhodujúcich momentoch agresívnejšia, zahrala viac víťazných úderov. V treťom sete vďaka brejku vo štvrtom geme odskočila Schmiedlovej na 4:1 a prvý vzájomný zápas už dotiahla šampiónka Roland Garros z roku 2017 do úspešného konca.