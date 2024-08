Schmiedlová prehrala v 1. kole dvojhry na US Open s Tausonovou

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Clara Tausonová (Dán.) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 1:6, 7:6 (5), 6:2

New York 28. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová neuspela v 1. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Napriek sľubnému úvodu podľahla Dánke Clare Tausonovej 6:1, 6:7 (5), 2:6 a neodplatila jej prehru z augustového turnaja WTA v Clevelande. Slovensko tak v New Yorku prišlo o jediné želiezko v singli.Schmiedlovej vyšiel úvod zápasu s Tausonovou, keď v druhom geme prelomila podanie Dánky a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 3:0. Slovenka hrala variabilne a robila oveľa menej nevynútených chýb ako Tausonová. Za stavu 4:1 opäť zobrala súperke servis a úvodné dejstvo sa stalo jasne jej korisťou. V druhom sete vyrovnala Schmiedlová z 2:4 na 4:4 q vynútila si tajbrejk, no v jeho koncovke slávila úspech Tausonová. V treťom sete Dánka po dvoch brejkoch odskočila slovenskej jednotke na 4:0 a zápas už dotiahla do úpešného konca.