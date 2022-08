Schmiedlová prehrala v 2. kole dvojhry so Šuaj Čang

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Šuaj Čang (čína) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 7:5, 6:1

New York 31. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová rovnako ako jej krajanka Viktória Kužmová neuspela v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Číňanke Šuaj Čang podľahla 5:7, 1:6. Slovensko tak prišlo v New Yorku aj o posledné želiezko v singli, Alex Molčan a Norbert Gombos sa s turnajom rozlúčili už v 1. kole.Schmiedlová hneď v úvodnom geme prelomila podanie Šuaj Čang. Číňanka však bleskovo kontrovala rebrejkom, v šiestej hre opäť zobrala Slovenke servis a ujala sa vedenia 4:2. Schmiedlová síce následne vyrovnala na 4:4, no koncovka setu patrila Šuaj Čang. V druhom dejstve už ázijská hráčka na dvorci dominovala, rýchlo odskočila Schmiedlovej na 3:0 a s prehľadom postúpila do 3. kola.