Schmiedlová prehrala v 3. kole dvojhry na US Open

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Wang Sin-jü (Čína) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 4:6, 6:3, 6:2,

Karolína Muchová (ČR-10) - Taylor Townsendová (USA) 7:6 (0), 6:3



New York 1. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová neuspela v 3. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Číňanke Wang Sin-jü podľahla 6:4, 3:6, 2:6. Slovensko tak prišlo v New Yorku aj o posledné želiezko v singli. Schmiedlová na záverečnom podujatí veľkej štvorky vyrovnala svoje maximum z roku 2015.Schmiedlová mala hneď v druhej hre zápasu s Wang Sin-jü k dispozícii brejkbal, no nevyužila ho. Obe hráčky si držali servis až do desiateho gemu. Za stavu 5:4 premrhala Schmiedlová vedenie 40:0, na napokon premenia piaty brejkbal a prvý set sa stal jej korisťou. Najlepšia slovenská singlistka hrala v rozhodujúcich momentoch koncentrovane a robila menej nevynútených chýb.V úvode druhého setu nevyužila Schmiedlová tri brejkbaly na 2:0 a za stavu 2:2 stratila servis. Číňanka následne potvrdila brejk čistou hrou, v deviatom geme opäť zobrala Schmiedlovej podanie a vynútila si tretie dejstvo. Na jeho začiatku prehrávala 0:2, potom však vďaka aktívnej hre s množstvom víťazných úderov získala šesť gemov za sebou a postúpila do osemfinále, v ktorom nastúpi proti nasadenej desiatke Češke Karolíne Muchovej. Schmiedlovej odplatila prehru z augustového turnaja WTA v Prahe.