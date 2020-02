Schmiedlová sa odvďačila Liptákovi za dôveru ziskom dôležitého bodu

Bratislava 7. februára (TASR) - Kapitánovi fedcupového tímu Matejovi Liptákovi sa odvďačila za dôveru tým najlepším možným spôsobom. Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová podala v piatkovom dueli proti Heather Watsonovej sebavedomý výkon a britskej jednotke dovolila uhrať iba päť gemov. V kľúčových momentoch ukázala na antuke v bratislavskom NTC veľkú mentálnu silu, odvrátila osem z deviatich brejkbalov súperky.



"Veľmi sa teším, že som po dlhom čase opäť vyhrala fedcupový zápas. Mám rada túto tímovú súťaž a veľmi som chcela pomôcť dievčatám. Nevedela som, čo od seba čakať a či nebudem nervózna, no zvládla som to. Hrala som konštantne dobre počas celého stretnutia, bez výkyvov. Bol to jeden z mojich najlepších zápasov v Pohári federácie, možno ešte lepší ako ten v roku 2015 v Holandsku proti Kiki Bertensovej," uviedla Schmiedlová.



Slovenku počas celého zápasu držalo podanie: "Som veľmi spokojná s tým, ako som dnes servovala. Bolo dôležité, že som Watsonovú nepustila k jej nebezpečným returnom. S Heather sa dobre poznáme. Mala som z nej trochu rešpekt, lebo vo Fed Cupe sa hráčky dokážu vyhecovať. Pomohlo mi to, že sa hralo na antuke a že som na nej dlho trénovala. Je super, že som dobrú formu z tréningov preniesla aj do zápasu."