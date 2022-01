Schmiedlová v 1. kole proti Ostapenkovej, Molčana čaká Ruud

Melbourne 13. januára (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne proti 26. nasadenej Jelene Ostapenkovej z Lotyšska. Kristínu Kučovú čaká Japonka Misaki Doiová, Alex Molčan sa v 1. kole mužského singla stretne s ôsmym nasadeným Nórom Casperom Ruudom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.



Najvyššie nasadený hráč v pavúku mužskej dvojhry Srb Novak Djokovič by mal odštartovať púť za obhajobou titulu duelom proti krajanovi Miomirovi Kecmanovičovi. Stále však nie je isté, či na turnaji nastúpi. Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke zvažuje využiť svoju právomoc a opätovne mu zrušiť víza.



Ak "Nole" dostane zelenú, bude môcť zabojovať o svoju desiatu trofej z Melbourne a celkovo 21. z podujatí veľkej štvorky. Rus Daniil Medvedev si ako turnajová dvojka na úvod skríži rakety so Švajčiarom Henrim Laaksonenom. V ženskom singli je nasadenou jednotkou domáca Austrálčanka Ashleigh Bartyová, ktorá vstúpi do turnaja súbojom s niektorou z úspešných kvalifikantiek.



Schmiedlovú s Ostapenkovou čaká prvý vzájomný zápas, rovnako Molčana s Ruudom v rámci hlavného okruhu ATP. V septembri 2018 sa stretli na antukovom challengeri v Seville, Slovák vtedy po skreči súpera postúpil do štvrťfinále. Kučová má s Doiovou čerstvú skúsenosť, minulý týždeň proti sebe nastúpili v 1. kole turnaja v Adelaide. Japonka zvíťazila 6:3, 3:6, 6:1.



Trojnásobné slovenské zastúpenie v hlavnej súťaži Australian Open môžu rozšíriť Filip Horanský, Norbert Gombos a Viktória Kužmová, ktorí sa predstavia vo finále kvalifikácie.