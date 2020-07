Schmiedlová je víťazkou ženskej dvojhry na turnaji Privatbanka Open

ženy - dvojhra - finále:



Anna Karolína Schmiedlová (SR-3) - Viktória Kužmová (SR-2) 3:6, 6:3, 6:4



Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Privatbanka Open. Vo finále v pozícii turnajovej trojky zdolala druhú nasadenú krajanku Viktóriu Kužmovú 3:6, 6:3, 6:4. Schmiedlová získala odmenu 3000 eur, do hodnotenia Peugeot Tennis Tour si pripísala 20 bodov.Kužmovej na antuke Slávie STU Bratislava vyšiel úvod stretnutia a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 3:1. Schmiedlová síce následne vyrovnala na 3:3, no ďalšie tri hry sa stali korisťou jej dobrej kamarátky. Kužmová hrala agresívne, vychádzali jej údery po čiarach i stopbaly. Schmiedlová bola na rozdiel od sobotňajšieho víťazného duelu proti najvyšie nasadenej Švajčiarke Belinde Benčičovej príliš pasívna, nedokázala Kužmovú zatlačiť.V druhom dejstve Schmiedlová predĺžila údery a začala si viac pomáhať obojručným bekhendom, ktorý bol proti Benčičovej jej veľká zbraň. Dvakrát síce nedokázala potvrdiť brejk, no od stavu 3:3 získala tri gemy za sebou a vynútila si rozhodujúci set. V ňom odskočila Kužmovej na 3:0. Najlepšia slovenská singlistka síce v ďalších minútach vyrovnala na 3:3, no záver patril Schmiedlovej.