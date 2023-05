Schmiedlová vyradila v 1. kole Roland Garros nasadenú Kudermetovovú

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Paríž 29. mája (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole vyradila na parížskej antuke jedenástu nasadenú Rusku Veroniku Kudermetovovú hladko 6:3, 6:1. Jej ďalšou súperkou bude španielska "lucky loserka" Aliona Bolsovová, ktorá v pondelok zdolala ďalšiu Slovenku Kristínu Kučovú 6:2, 6:1.V úvode zápasu si Schmiedlová ani Kudermetovová nedokázali udržať svoje podanie. Ako prvej sa to za stavu 3:3 podarilo slovenskej jednotke, čo ju povzbudilo. V ôsmom geme opäť zobrala Ruske servis a následne dotiahla prvý set do úspešného konca. Kudermetovová robila od základnej čiary príliš veľa nevynútených chýb, čo bola voda na mlyn Schmiedlovej, ktorá hrala trpezlivo a koncentrovane.V druhom dejstve odskočila Kudermetovovej na 5:1 a šancu na zisk cenného skalpu už z rúk nepustila. Zápas zakončila víťazným forhendovým krosom. Schmiedlovej doterajším maximom na antukovom vrchole sezóny je 3. kolo z rokov 2020 a 2014. Vo francúzskej metropole na najobľúbenejšom grandslame už v minulosti pokorila aj bývalé svetové jednotky Američanku Venus Williamsovú či Bielorusku Victoriu Azarenkovú.