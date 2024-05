Schmiedlovú čaká na Roland Garros kvalifikantka, Nadal proti Zverevovi

Paríž 23. mája (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros proti kvalifikantke. Rozhodol o tom štvrtkový žreb. Šlágrom bude duel štrnásťnásobného parížskeho šampióna Španiela Rafaela Nadala a nasadenej štvorky Nemca Alexandra Zvereva.



Schmiedlová vlani postúpila na antukovom vrchole sezóny až do osemfinále, v ktorom prehrala s Američankou Cori Gauffovou. Šancu zahrať si v hlavnej súťaži ešte majú Rebecca Šramková a Jozef Kovalík, oboch v piatok čaká finále kvalifikácie. Viktória Hrunčáková, Lukáš Klein a Alex Molčan vypadli v 1. kole kvalifikačných bojov.



Pre Nadala by mal byť tohtoročný Roland Garros posledný v kariére. So Zverevom sa na dvorci Philippa Chatriera stretol pred dvoma rokmi v semifinále a jeho súper zápas za stavu 6:7 (8), 6:5, 30:40 skrečoval, keď si vyvrtol členok. Z kurtu odviezli Zvereva na vozíčku. Obhajca titulu Srb Novak Djokovič sa ako nasadená jednotka stretne s domácim Francúzom Pierreom-Huguesom Herbertom, štartujúcim s voľnou kartou. Talian Jannik Sinner, víťaz Australian Open, bude v pozícii nasadenej dvojky čeliť Američanovi Christopherovi Eubanksovi.



Najvyššie nasadená Poľka Iga Swiateková odštartuje cestu za obhajobou titulu duelom proti kvalifikantke. V 2. kola sa môže stretnúť s ďalšou štvornásobnou grandslamovou šampiónkou Japonkou Naomi Osakovou, ktorá si na úvod zmeria sily s Taliankou Luciou Bronzettiovou. Druhá nasadená Bieloruska Arina Sobolenková si skríži rakety s Ruskou Erikou Andrejevovou.