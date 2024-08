Schmiedlovú čaká v 1. kole Dánka Tausonová

New York 22. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolina Schmiedlová nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v súboji nenasadených hráčok proti Dánke Clare Tausonovej. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v areáli Flushing Meadows. Podujatie je na programe od 26. augusta do 8. septembra.







