Schneider z NHL vyzdvihol Hughesov talent: Je neuveriteľne nadaný

New Jersey 17. mája (TASR) - Brankár Cory Schneider z hokejového klubu New Jersey Devils sa pochvalne vyjadril na adresu spoluhráča Jacka Hughesa. Podľa Schneidera má jednotka vlaňajšieho draftu NHL veľký potenciál a má šancu stať sa jedným z najlepších hráčov ligy.



Schneidera citovala zámorská televízna stanica TSN: "Je veľmi talentovaný, neuveriteľne nadaný, inteligentný a pracovitý hráč. Chce byť najlepší a je veľmi prísny sám na seba. Na začiatku sezóny býval chvíľu u mňa, aby sa cítil pohodlne, išlo nám to dobre. Svojím spôsobom vyzerá veľmi zrelo, pokiaľ ide o to, ako sa stavia k povinnostiam alebo správaním v šatni. Pochádza z hokejovej rodiny, veľa sa naučil. V tomto zmysle vyzerá starší, ako v skutočnosti je. Ak si spomeniem na to, čo som si myslel vo veku 18 rokov ja, ako som chcel falošný občiansky preukaz, či peniaze na pivo na vysokej škole... Porovnajte si čo trápilo mňa a čo trápi jeho. Je to ako deň a noc. Myslím si, že chápe, čo musí urobiť. Chce sa stať dominantným hráčom a jedným z najlepších v lige."



Devätnásťročný center Hughes nastúpil vo svojej premiérovej sezóne v profilige v drese "diablov" na 61 zápasov a zaznamenal 21 bodov (7+14).