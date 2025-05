Schneider zabezpečil triumf pre Rakúsko: Bojujeme o každý bod

Štokholm 12. mája (TASR) - Rakúski hokejisti po viacerých prekvapivých výsledkoch na minuloročných majstrovstvách sveta ohurujú aj na šampionáte vo Švédsku. V zápase proti Slovensku potvrdili, že ich dobré výkony v dueloch proti Fínsku (1:2) a Švédsku (2:4) neboli náhodné a Slovákov zdolali 3:2 po nájazdoch. Podľa strelca rozhodujúceho gólu Petra Schneidera však rakúsky tím nemyslí na postup zo skupiny, prvoradá je pre nich záchrana.



V pondelkovom zápase si zverenci Rogera Badera vypracovali v prvej tretine dvojgólový náskok, keď sa presadili práve Schneider a Marco Kasper. Samuel Honzek potom znížil po zlepšenom výkone Slovákov a Matúš Sukeľ zaslúžene vyrovnal. V nájazdoch však Schneider nedal šancu Hlavajovi a rozhodol. „Prekvapilo ma, že brankár nereagoval tak ako som chcel. Ale videl som priestor medzi nohami a trafil som to,“ uviedol rakúsky útočník.



Góly Rakúska v úvodnej dvadsaťminútovke boli logickým vyústením toho, čo sa dialo na ľade. Potom však Slováci pridali. „Mali sme výbornú prvú tretinu, v druhej sme prestali hrať jednoducho. Slováci začali ´jazdiť´, napádali nás, dostali nejaké presilovky. Ale nás podržal brankár. Ale dostali sme zápas aspoň do predĺženia a nájazdov a tam sme to zvládli. Ale v druhej a tretej tretine sme neboli lepší," priznal športovo Schneider. Dodal však, že jeho tím si bod navyše zaslúžil: „Ak máme skvelý deň a súper nemá ideálny, môžeme prekvapiť. Ale nemáme ešte toľko sebavedomia, že pred zápasom so Slovenskom si povieme, že ideme zvíťaziť. Tento extrabod sme si však zaslúžili.“



Rakúšania majú na konte prvé dva body, ale pred sebou ešte papierovo slabších súperov. „My bojujeme o každý bod a je nám jedno, s kým ho získame. Hráme o udržanie a každý bod berieme. V zápasoch je to aj o tom, že nás súper podcení, nie sme ešte na takej úrovni. Musíme bojovať a zápasy, v ktorých by sme mali bodovať, musíme dotiahnuť do konca.“



Na postup do štvrťfinále však tím podľa slov Schneidera nemyslí: „Musíme ísť od zápasu k zápasu. Minulý rok sme možno mysleli na to, že môžeme postúpiť a to bola chyba. Musíme si urobiť našu prácu a nemyslieť si, že sme lepší ako ostatní. Lebo nie sme. Beriem to ako je. Boli sme teraz po zápasoch so Švédskom a Fínskom viac sebavedomejší, lebo sme zistili, že môžeme hrať aj s takýmito mužstvami dobré zápasy a že neprehráme 0:7 alebo 0:8. Ale stále nás čaká dlhá cesta, aby sme takto hrali s každým konštantne.“