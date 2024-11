Scholz chce, aby sa olympijské hry v roku 2040 vrátili do Nemecka

Berlín 5. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril vôľu organizovať olympijské hry v roku 2040. Podľa najvyššieho postaveného štátnika krajiny by bol daný rok ideálny a symbolický.



"V roku 2040 budeme oslavovať 50. výročie svojho znovuzjednotenia. Lepšia príležitosť pre olympiádu v Nemecku ani nemôže byť, už by bolo načase. Od Mníchova 1972 tu boli opakované pokusy a podľa mňa by to nabudúce mohlo fungovať," uviedol Scholz podľa DPA. Vláda v lete podpísala dokument s Nemeckým olympijským výborom (DOSB), v ktorom sa spomínajú zainteresované mestá a regióny. "Aby bol odkaz jasný od začiatku. Za olympiádou v Nemecku stoja politici," dodal Scholz. O ďalších krokoch sa rozhodne na decembrovom zasadnutí DOSB.



Nemecko naposledy organizovalo hry v Mníchove v roku 1972, predtým sa v krajine konala neslávne známa olympiáda v Berlíne 1936. V uplynulých rokoch zlyhalo niekoľko pokusov o kandidatúru, pričom dva z nich zmarili referendá. Podľa prieskumu verejnej mienky si však v decembri prialo usporiadanie OH 58 percent opýtaných respondentov. Najbližšie hry sa o štyri roky uskutočnia v Los Angeles, v roku 2032 je na rade austrálsky Brisbane.