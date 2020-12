Slovák Schranz gólom pomohol Jabloncu k výhre nad Českými Budějovicami

sumáre:

FK Jablonec - SK Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0)

Góly: 20. SCHRANZ, 61. Pilař - 70. van Buren.

/I. Schranz hral do 90. min, v 20. min strelil gól, v 43. min dostal ŽK, J. Považanec (obaja Jablonec) hral do 90. min - L. Skovajsa hral celý zápas, M. Králik hral celý zápas, L. Jánošík (všetci Č. Budějovice) nastúpil v 72. min/





FK Příbram - MFK Karviná 0:1 (0:1)

Gól: 27. Bartošák.

/Ch. Herc hral do 80. min, L. Čmelík nastúpil v 76. min, R. Mikuš hral od 80. min, M. Janečka (všetci Karviná) nastúpil v 89. min/

Praha 19. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ivan Schranz v 13. kole českej ligy gólom pomohol k výhre Jablonca nad Českými Budějovicami 2:1. V 20. minúte po chybe skúseného brankára Jaroslava Drobného otvoril skóre zápasu.