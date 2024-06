Schranz je s dvoma gólmi najlepší strelec po 8. hracom dni

Štatistiky hráčov po 8. hracom dni ME v Nemecku:



góly: 1. Ivan SCHRANZ (SR) a Jamal Musiala (Nem.) obaja 2 góly, 3. Michel Aebischer (Švajč.) a ďalších 44 hráčov po 1



asistencie: 1. Nathan Ake (Hol.) a Dennis Man (Rum.) obaja po 2 asistencie, 3. Juraj KUCKA, Lukáš HARASLÍN (obaja SR) a ďalších 31 hráčov po 1



strely na bránu: 1. Kai Havertz (Nem.), Alvaro Morata (Šp.) a Pierre-Emile Höjbjerg (Dán.) všetci po 4 strely, 4. HARASLÍN, SCHRANZ, Cristiano Ronaldo (Portug.), Ruben Vargas (Švajč.), Mateo Kovačič (Chor.), Leroy Sané (Nem.) a Fabian Ruiz (Šp.), Antoine Griezmann (Fr.), Stefan Posch (Rak.), Cody Gakpo (Hol.), Christoph Baumgartner (Rak.) všetci po 3



ŽK: 1. Rodri (Šp.) 2, 2. SCHRANZ a ďalších 68 hráčov po 1



ČK: 1. Ryan Porteous (Škót.) 1



štatistiky tímov:



Góly: 1. Nemecko 7 gólov, 2. Švajčiarsko a Španielsko po 4, 3. Rakúsko, Rumunsko, Albánsko a Turecko po 3,..., 8. SLOVENSKO a ďalších 10 tímov po 2



počet streleckých pokusov: 1. Nemecko 39 strel. pokusov, 2. Chorvátsko 36, 3. Dánsko 32, 4. Španielsko 31, 5. Francúzsko 30, 6. Holandsko a Ukrajina po 28,..., 10. SLOVENSKO 24



držanie lopty: 1. Portugalsko 69 percent, Nemecko 65,5, 3. Chorvátsko 57,5, 4. Ukrajina a Belgicko po 56, 6. Taliansko 54,5,..., 16. SLOVENSKO 49



presnosť prihrávok: 1. Nemecko 94 percent, 2. Turecko 91, 3. Taliansko, Chorvátsko, Francúzsko, Srbsko, Holandsko všetci 89,5,..., 17. SLOVENSKO 84,5



ŽK: 1. Rakúsko a Srbsko po 7 žltých kariet, 3. Švajčiarsko, Maďarsko, Albánsko všetci po 5,..., 19. SLOVENSKO a ďalších 5 tímov po 1



ČK: 1. Škótsko 1

Berlín 22. júna (TASR) - Slovenský futbalista Ivan Schranz je s dvoma gólmi po ôsmom hracom dni ME najlepší strelec šampionátu spoločne s Jamalom Musialom z hostiteľského Nemecka. Obaja skórovali v oboch zápasoch svojich tímov. Aspoň raz sa strelecky presadilo ďalších 45 hráčov.Na spoločnom treťom mieste medzi nahrávačmi figuroval Juraj Kucka s jednou asistenciou, ktorú si pripísal pri Schranzovom víťaznom góle do siete Belgicka (1:0). Jednu gólovú prihrávku má na konte aj Lukáš Haraslín, z duelu proti Ukrajine (1:2). O prvú priečku sa priebežne delili Holanďan Nathan Ake a Rumun Dennis Man, ktorí prihrali na dva presné zásahy.Strelecky najaktívnejší boli po 8. dni ME v Nemecku domáci Kai Havertz, Španiel Alvaro Morata a Dán Pierre-Emile Höjbjerg. Všetci zaznamenali štyri strely na bránu. Zo slovenského výberu mierili trikrát do priestoru brány Schranz s Haraslínom. Nemci boli na čele streleckých pokusov tímu (39) i strelených gólov (7). Slováci sa v úvodných dvoch zápasoch dostali k 24 strelám a patrilo im priebežné 10. miesto. Prezentovali sa 49-percentným držaním lopty (16. miesto) a mali viac ako 84-percentnú úspešnosť prihrávok (17.).