Schranz, Mikautadze, Musiala a Gakpo sú na čele tabuľky strelcov

Štatistiky hráčov po štvrťfinále ME v Nemecku:

góly: 1. Cody Gakpo (Hol.), Georges Mikautadze (Gruz.), Jamal Musiala (Nem.) a Ivan SCHRANZ (SR) všetci po 3 góly, jedenásť hráčov po 2 góly



asistencie: 1. Lamine Yamal (Šp.) 3, 2. Juraj KUCKA (SR) a ďalších jedenásť hráčov po dve asistencie



počet streleckých pokusov: 1. Cristiano Ronaldo (Port.) 23, 2. Kylian Mbappe 20, 3. Kai Havertz 19, ..., Lukáš HARASLÍN (SR) 8



ŽK: 1. Rodri a Dani Carvajal (obaja Šp.), Silvan Widmer (Švajč.) všetci po 3, 29 hráčov po 2



ČK: Dani Carvajal (Šp.), Antonín Barák (ČR), Ryan Porteous (Škót.), Tomáš Chorý (ČR), Bertug Yildirim (Tur.) všetci po 1



štatistiky tímov:



góly: 1. Nemecko a Španielsko po 11, 3. Holandsko 9, 4. Švajčiarsko a Turecko po 8, ..., 10. SLOVENSKO 4



počet streleckých pokusov: 1. Španielsko 102, 2. Nemecko 94, 3. Portugalsko a Francúzsko po 89, 5. Holandsko 74, ..., 12. SLOVENSKO 50



držanie lopty: 1. Portugalsko 64,8 percenta, 2. Nemecko 59,2, 3. Anglicko 58,6, 4. Španielsko 57,2, 5. Chorvátsko 55,3, ..., 16. SLOVENSKO 47,5



úspešnosť prihrávok: 1. Nemecko 91,2 percenta, 2. Francúzsko 90,8, 3. Portugalsko 90,4, 4. Španielsko 90,2, 5. Anglicko 90,0, ..., 18. SLOVENSKO 82,5



ŽK: 1. Turecko 20, 2. Nemecko 14, 3. Španielsko a Česko po 13, 5. Rakúsko 12, ..., 14. SLOVENSKO 8



ČK: 1. Česko 2, 2. Španielsko, Slovinsko, Turecko a Škótsko po 1



Berlín 7. júla (TASR) - Slovenský futbalista Ivan Schranz figuroval aj po štvrťfinálových zápasoch ME v Nemecku medzi štvoricou najlepších strelcov šampionátu. Strelil na ňom tri góly rovnako ako Holanďan Cody Gakpo, Gruzínec Georges Mikautadze a Nemec Jamal Musiala.Líder v počte asistencií je Španiel Lamine Yamal, ktorý prihral na tri góly a túto bilanciu si bude môcť vylepšiť v semifinále proti Francúzsku. Najviac streleckých pokusov mal po štvrťfinálových súbojoch Cristiano Ronaldo, no k 23 už ďalšie nepridá, keďže jeho tím vypadol po súboji s Francúzskom.Štatistiky si už nevylepšia ani hráči domáceho Nemecka, ktorí figurovali na prvom mieste v strelených góloch (11) spoločne so Španielskom a aj v úspešnosti prihrávok (91,2 percenta). Španieli sa ako prví dostali cez hranicu stovky streleckých pokusov, po štvrťfinále s Nemeckom ich mali na konte 102.