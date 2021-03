Schranz pomohol gólom k víťazstvu Jablonca nad Libercom

Česká liga - 24. kolo:



1. FK Příbram – FC Zbrojovka Brno 1:1 (0:1)



Góly: 55. Voltr – 28. Texl



/za hostí Záhumenský a Bariš celé stretnutie/





MFK Karviná – SK Sigma Olomouc 0:1 (0:0)



Gól: 83. MIHALÍK



/Herc celé stretnutie, Čmelík do 69. min, Mikuš do 78. min, Mazáň od 69. min – Mihalík od 69. min + gól/





FK Jablonec – Slovan Liberec 2:1 (1:0)



Góly: 17. SCHRANZ, 54. Kubista – 52. Rabušic (z 11 m)



/Schranz celé stretnutie + gól, Považanec celé stretnutie – Koscelník do 64. min, Faško od 46. min/

Praha 20. marca (TASR) – V sobotňajšom stretnutí 24. kola najvyššej českej futbalovej súťaže remizovala posledná Příbram so Zbrojovkou Brno 1:1.Karviná už bez trénera Juraja Jarábka prehrala so Sigmou Olomouc 0:1 a natiahla sériu bez bodu na šesť stretnutí. O jediný presný zásah stretnutia sa postaral slovenský stredopoliar Jaroslav Mihalík.Slovenský útočník Ivan Schranz pomohol gólom k víťazstvu Jablonca v derby nad Libercom 2:1.