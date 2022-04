Schranz prispel gólom k triumfu Slavie, majster smeruje opäť na čelo

Česká liga - 28. kolo:



Slavia Praha - FK Pardubice 4:0 (1:0)



Góly: 41. a 54. Provod (prvý z 11 m), 62. SCHRANZ, 84. Traore



/J. Hromada celý zápas, I. Schranz (obaja Slavia) do 74. min + 1 gól/







FK Mladá Boleslav - Dynamo České Budějovice 2:0 (1:0)



Góly: 31. Ewerton, 77. Doudera



/S. Dancák (M. Boleslav) do 60. min - D. Šípoš odchytal celý zápas, M. Králik, L. Skovajsa (všetci Č. Budějovice) odohrali celý zápas/







FK Jablonec - Fastav Zlín 1:1 (0:1)



Góly: 72. Ikaunieks - 5. Hloušek



/J. Považanec (Jablonec) od 46. min - M. Rakovan odchytal celý zápas + ŽK, R. Matejov (obaja Zlín) od 44. min/







Baník Ostrava – FC Hradec Králové 0:0



/L. Almási do 75. min, V. Budinský (obaja Ostrava) na lavičke náhradníkov - E. Prekop (H. Králové) na lavičke náhradníkov/

Praha 10. apríla (TASR) - Český futbalový majster Slavia Praha aj vďaka gólu slovenského krídelníka Ivana Schranza triumfoval v nedeľu v 28. kole v Edene nad Pardubicami 4:0. "Zošívaní" sa tak vrátili na čelo tabuľky, pred druhou Plzňou majú náskok jeden bod.V domácom drese odohral celý duel slovenský stredopoliar Jakub Hromada. Schranz zvýšil v 62. minúte na 3:0 a hral do 74. minúty.Futbalisti FK Mladá Boleslav zvíťazili v nedeľnom zápase na domácom ihrisku nad Dynamom České Budějovice 2:0. V tabuľke sú na siedmom mieste, do skupiny o titul im chýba jeden bod. Ten strácajú na šiesty Hradec Králové, ktorý remizoval na pôde Baníka Ostrava bez gólov.