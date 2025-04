Schranz s dvoma asistenciami pri výhre Slávie, Griger skóroval

SK Slavia Praha - FC Hradec Králové 2:1 (1:1)



Góly: 24. a 58. Kušej - 1. GRIGER



/I. Schranz hral do 73. min a mal dve asistencie - A. Griger hral do 72 min. a dal gól, L. Čmelík hral od 72. min/

FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha 1:1 (1:0)



Góly: 33. Šín - 51. Panák



/D. Holec odchytal celý zápas, T. Rigo a E. Prekop odohrali celý zápas, M. Rusnák sedel celý zápas na lavičke - L. Haraslín hral do 84. min, J. Surovčík sedel celý zápas na lavičke hostí/

FC Slovan Liberec - SK Dynamo České Budějovice 2:0 (1:0)



Góly: 32. Kozeluh, 70. Krollis



/I. Krajčírik sedel celý zápas na lavičke domácich, P. Dulay hral od 88. min, L. Letenay hral od 77. min, M. Ryzek sedel na lavičke/

FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 2:0 (1:0)



Góly: 15. Patrák, 71. Yahaya



/T. Frühwald sedel celý zápas na lavičke hostí/

Sigma Olomouc - MFK Karviná 1:2 (1:1)



Góly: 15. Dolžnikov - 15. TOMIČ, 82. Planka



/J. Chvátal nastúpil v 88. min - M. Tomič hral do 79. min a dal gól, D. Krčík odohral celý zápas, K. Vallo hral do 63. min/

Praha 5. apríla (TASR) - Futbalisti Baníka Ostrava remizovali v šlágri 28. kola českej Chance ligy doma so Spartou Praha 1:1. V drese Baníka odohrali celé stretnutie Tomáš Rigo s Erikom Prekopom, chrbát im kryl krajan Dominik Holec. Lukáš Haraslín hral za pražský klub do 84. minúty.Počas skrumáže sa v 33. minúte najlepšie zorientoval Matej Šín, uprostred pokutového územia potom presným volejom vsietil gól domácich na 1:0. Do druhého dejstva vstúpili lepšie „rudí“. Kapitán hostí Filip Panák v 51. minúte hlavou zakončil do protipohybu slovenského brankára - 1:1. Sparta je v tabuľke štvrtá, Baník zostal na druhej priečke pred Plzňou, ktorá má zápas k dobru.Slavia Praha vyhrala nad Hradcom Králové 2:1. „Sešívaných“ šokoval po 35 sekundách slovenský útočník Adam Griger, ktorý skóroval v drese hostí. Líder však zásluhou dvoch gólov Vasila Kušeja otočil vývoj stretnutia, na oba mu prihral slovenský útočník Ivan Schranz.Hráči MFK Karviná zdolali v Sigmu Olomouc 2:1. Pomohol k tomu aj slovenský obranca Michal Tomič, ktorý v 15. minúte otvoril skóre stretnutia po nedôraznom zákroku domáceho brankára. V drese Karvinej nastúpil aj Dávid Krčík, ktorý odohral celé stretnutie, Kristián Vallo hral do 63. minúty. Karviná si natiahla víťaznú sériu na tri zápasy, celkovo neprehrala už šiestykrát za sebou.Pardubice si pripísali prvý trojbodový zápis od stretnutia proti Jabloncu v 15. kole. Na domácej pôde zdolali Bohemians Praha 2:0.