Schranz udržal Slaviu v hre pred odvetou, Leverkusen stále neprehral

Bratislava 8. marca (TASR) - Gól slovenského futbalistu Ivana Schranza a bojovnosť hráčov Slavie Praha počas viac ako hodinového oslabenia udržali nádeje českého vicemajstra pred odvetou osemfinále Európskej ligy (EL). Mužstvo Jindřicha Trpišovského prehralo na San Sire s AC Miláno 2:4, ale kouč vydvihol výkon tímu počas hry v desiatich. Nemecký Bayer Leverkusen zabránil prekvapeniu na pôde Karabachu Agdam, v závere vyrovnal na 2:2 a natiahol šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach na číslo 35.



"Zošívaní" mali lepší vstup proti priebežne tretiemu tímu Serie A, ale chýbalo im zvládnutie finálnej fázy. V 26. minúte však zápas pre hostí ovplyvnilo vylúčenie Malicka Dioufa. Osem minút po faule senegalského obrancu, ktorý v sklze vôbec netrafil loptu, ale iba nohy Christian Pulisica, skóroval Olivier Giroud. Slavisti vyrovnali krátko na to, keď po rohovom kope trafil z voleja David Douděra presne k žrdi. Domáci však v nadstavenom čase prvého polčasu počas dvoch minút dvakrát udreli a zdalo sa rozhodnuté.



"Nepodcenili sme ich, ale mali sme si lepšie poradiť s držaním lopty. Musíme to zlepšiť do odvety byť pripravení a bojovať," uviedol stredopoliar Tijjani Reijnders, ktorý upravil na 2:1. Nadviazal na neho jeho spoluhráč a strelec tretieho gólu Ruben Loftus-Cheek: "Snažím sa načasovať svoje nábehy, bola to skvelá lopta a na skórovanie mi stačil dotyk," povedal pre uefa.com, ale uvedomuje si, že ešte nie je o ničom rozhodnuté: "Slavia bude v druhom zápase silná, videli sme to v Rennes. Práve z tohto duelu sa môžeme poučiť a využiť to vo svoj prospech."



Trpišovskému vyšlo v druhom polčase striedanie, keď poslal krátko po hodine hry na ihrisko Schranza, ktorý strelil kontaktný gól po priamom kope. Loptu si spracoval pri vzdialenejšej žrdi a zavesil ju do opačnej strany. Opakoval sa však scenár z prvého dejstva a hostia ani tentokrát neudržali záver polčasu, keď ich obrana nedokázala zareagovať na prenikajúceho Rafaela Leaoa. Jeho strelu usmernil do brány Pulisic. "Najviac ma mrzí, že sme nemohli hrať s Milánom s jedenástimi hráčmi na oboch stranách počas celého zápasu, pretože by ma veľmi zaujímalo, ako by duel dopadol. Veľmi ma mrzia dva góly, ktoré sme dostali zo štandardných situácií, chýbal nám tam ten jeden hráč. Na druhej strane Doudis to trafil krásne a rovnako aj Schranz," uviedol kouč hostí. Na konci zápasu nastúpil za Slaviu aj ďalší Slovák Michal Tomič.



Domáci kormidelník Stefano Pioli je spokojný s víťazstvom, ale čakal od tímu viac: "Stále musíme bojovať o postup do ďalšieho kola. V druhom polčase som od hráčov očakával lepší výkon. Oni majú dobrých hráčov a v odvete budú útočiť. Zároveň však musia aj viac riskovať."



Prekvapenie sa takmer zrodilo v Baku, kde domáci Karabach viedol po prvom polčase 2:0. Nemecký tím s prehľadom vedie Bundesligu a je jediný nezdolaný tím z popredných piatich európskych súťaží. "Farmaceuti" sa koncentrujú na zisk prvej trofeje po viac ako 30 rokoch a prvého ligového titulu, tréner Xabi Alonso tak urobil až osem zmien v základe. V druhom polčase však prišlo na ihrisko päť nových hráčov a dvaja z nich zariadili remízu. Florian Wirtz znížil v 70. minúte a Patrik Schick sa presadil v závere. "Súper bol na nás dobre pripravený. V polčase sme však urobili niekoľko zmien, ktoré sa osvedčili a mali sme šancu aj vyhrať," povedal stredopoliar hostí Wirtz. Leverkusen naposledy prehral vlani v máji v poslednom kole ligy s VfL Bochum.



Úlohu favorita v prvom osemfinálovom súboji potvrdil doma AS Rím v zápase s Brightonom (4:0). Rovnakým výsledkom triumfoval aj Olympique Marseille nad Villarrealom. Freiburg zdolal úradujúceho majstra Európskej konferenčnej ligy (EKL) West Ham 1:0. Stretnutie medzi Benficou Lisabon a Glasgowom Rangers sa skončilo nerozhodne 2:2. Odvety sú na programe na budúci štvrtok 14. marca. Žreb štvrťfinále sa uskutoční o deň neskôr.