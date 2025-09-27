< sekcia Šport
Schranz urobí pre postup na MS maximum: „Ďalšiu šancu mať nebudem“
Bratislavský rodák sa pre zdravotné problémy musel vrátiť zo septembrového zrazu do klubu.
Autor TASR
Praha 27. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Ivan Schranz urobí maximum, aby sa s národným tímom prebojoval na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku. Tridsaťdvaročný krídelník pražskej Slavie v rozhovore pre TASR priznal, že je to neho pravdepodobne posledná príležitosť zahrať si na svetovom šampionáte.
„Postúpiť na MS by bol splnený sen. Konajú sa raz za štyri roky a dostať sa tam je nesmierne ťažké. Koniec-koncov o tom svedčí aj skutočnosť, že Slovensku sa to zatiaľ podarilo len raz. Rozbehnuté to máme veľmi dobre, ale vieme, že k postupu vedie ešte dlhá cesta. Treba ísť od zápasu k zápasu a uvidíme, na čo to bude stačiť. Každopádne pre úspech spravíme maximum. Ja sám si uvedomujem, že v mojom veku už ďalšia šanca zahrať si na MS nebude,“ povedal pre TASR Schranz.
Bratislavský rodák sa pre zdravotné problémy musel vrátiť zo septembrového zrazu do klubu. „Mal som ľahšie svalové zranenie. Nebolo to nič hrozné, ale hrať som nemohol, keďže som nebol stopercentne v poriadku. Doliečil som sa však a dúfam, že to takto vydrží. Aj minulú sezónu ma trápili zranenia, stále sa vyskytla nejaká drobnosť. Verím, že ma konečne bude zdravie poslúchať dlhší čas,“ vyjadril nádej Schranz.
Víťazné zápasy s Nemeckom (2:0) a v Luxembursku (1:0) sledoval na diaľku, v októbrových súbojoch by nemal chýbať v nominácii Francesca Calzonu. V klube mu už totiž pribúdajú na konto minúty a postupne sa dostáva do formy. Slovákov čaká výjazd do Severného Írska (10. októbra) a v Trnave privítajú o tri dni neskôr Luxembursko. „Samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký dvojzápas. Dobre sa pripravíme a pokúsime sa potvrdiť bodový zisk a výkony zo septembra, lebo na to určite máme. V tabuľke stojíme veľmi dobre a to je samo o sebe skvelá pozvánka pre našich fanúšikov. Verím, že do Trnavy príde plný štadión a ľudia budú náš dvanásty hráč. Prajem si, aby za nami stáli, aj keď nemusí ísť všetko podľa predstáv. Po výbornom štarte do kvalifikácie si to zaslúžime,“ apeloval na fanúšikov Schranz.
