Schranz verí, že problém s členkom sa vyrieši, Sekulič: Návrat chutí

Šamorín 21. marca (TASR) - Na pondelkovom mediálnom termíne slovenských futbalistov Šamoríne panovala na výsosť pozitívna atmosféra. Úsmevy sršali z každej strany, po výborných výsledkoch v klube sa pred novinárov posadil Ivan Schranz, ktorý so Slaviou postúpil do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy. Prvýkrát od roku 2019 dostal pozvánku Boris Sekulič zo Chicaga Fire a na tvárach debutantov v áčku Martina Regáliho z Ružomberka aj Christiána Herca z Grashoppersu Zürich tiež bola vidieť veľká radosť z pozvánky.



"Cítim sa fantasticky, mám radosť, že som opäť medzi chalanmi. Mal som istý problém s členkom, je to ale na dobrej ceste a verím, že budem k dispozícii," povedal 28-ročný Schranz, ktorého Slavia sa preťahuje s Plzňou o post lídra českej ligy. "Je to dosť náročné, sezóna je dlhá, hrali sme tri súťaže, teraz už len dve. Plzne sa teraz držíme. Verím, že náš zápas zvládneme a predbehneme ich," vyjadril sa univerzál, ktorý začiatkom marca prispel gólom k prestížnemu triumfu v derby pražských S 2:0. "Gól v derby chutil, bola to taká poistka a my máme dôležité víťazstvo," dodal. V EKL sa český majster v boji o semifinále opäť stretne s Feyenoordom Rotterdam. Hral s ním už v skupine (remíza 2:2 a prehra 1:2): "Neželali sme si ich, hrali sme s nimi v skupine, priali sme si iného súpera. Musíme sa dobre pripraviť a verím, že sa nám podarí uspieť."



Slováci sa v marcovom asociačnom termíne stretnú s Nórmi a Fínmi. Schranz verí, že aj pri viacerých absenciách skúsených hráčov v tíme SR môžu prísť dobré výsledky: "Ťažko povedať, čo očakávať. Je to po dlhej dobe príprava, všetci budú chcieť skúšať. Musíme k tomu najmä pristúpiť na 100 percent a splniť predstavy a zámery trénerov. Bonus bude dobré výsledky."



Tridsaťročný Sekulič pôsobí v zámorskej Major League Soccer už tretiu sezónu. Chicago začalo nový ročník dobre, ťahá sériu štyroch zápasov bez prehry v zostave aj s naturalizovaným reprezentantom SR. "Návrat do reprezentácie chutí dobre. Naposledy som tu bol v zime 2019. Je dobré byť späť. Dúfal som, že tréneri si spomenú. MLS je dobrá liga, dlhšie tam hrajú Rusnák aj Greguš. Som tam tretí rok. Prvý rok bol divný, začala sa korona. Minulý rok už bola aj normálna liga. Cítim sa tam dobre, zmluvu mám do konca roka. Uvidím, čo bude potom. Tento rok sme začali dobre. Neprehrali sme štyri zápasy. Možno aj preto som teraz tu," rozrozprával sa bývalý hráč Košíc či Slovana Bratislava. Ten má v pláne presvedčiť trénerov o forme, aby sa prípadne dočkal aj ďalšej pozvánky: "Sústredím sa len na hru a výkon. Čo bude potom, uvidíme. Zo Chicaga som priletel dnes ráno po 9 hodinovom lete. Chcem sa čím skôr adaptovať na časový posun. Nešiel som spať, ale večer asi pôjdem skôr."



Sekulič od najbližších súperov čaká náročné zápasy: "Fíni hrajú traja či štyria v MLS, všimol som si ich. Dá sa povedať, že celkovo Škandinávci sú fyzicky silní hráči. Nóri majú aj okrem Haalanda dobrých hráčov. Na zápasy sa teším."



"Pozvánka ma veľmi milo prekvapila. Oznámili mi to tréneri v klube krátko pred zverejnením nominácie. V Ružomberku sme výborná partia, všetci si doprajeme na ihrisku aj mimo neho," skonštatoval 28-ročný Regáli, ktorý by rád presvedčil trénerov o svojej forme: "Od nich záleží, koľko minút dostanem. Ak sa to stane, budem sa snažiť presadiť sa, hrať kolmo, dostať sa do šancí alebo ich pripraviť spoluhráčom."