Schröder dostal trojzápasový dištanc za konflikt mimo palubovky
Ku konfliktu došlo 28. decembra, približne 40 minút po prehre 101:125 na palubovke Los Angeles Lakers.
Autor TASR
Sacramento 11. januára (TASR) - Nemecký basketbalista Dennis Schröder dostal v zámorskej NBA trojzápasový dištanc bez nároku na plat. Dôvodom je incident rozohrávača Sacramenta Kings mimo palubovku, počas ktorého sa pokúsil udrieť iného hráča.
Ku konfliktu došlo 28. decembra, približne 40 minút po prehre 101:125 na palubovke Los Angeles Lakers. Schröder mal v útrobách štadióna vyhľadať Luku Dončiča, s ktorým sa predtým doťahovali celý zápas. V rámci trestu vynechá stretnutia proti Houstonu Rockets, Lakers aj New Yorku Knicks, do zostavy sa môže vrátiť v piatok proti Washingtonu Wizards.
Tridsaťjedenročný Schröder pôsobil v NBA v 10 tímoch v priebehu 12 sezón, v prebiehajúcej má priemer 13 bodov a 5,7 asistencie na zápas. Informácie priniesla agentúra AP.
