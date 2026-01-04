Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Schröder havaroval na začiatku prológu: „Som najväčší hlupák v okolí“

Ilustračná snímka z rely Dakar. Foto: TASR/AP

V prvom kilometri na trati prehliadol kopu kamenia po ľavej strane, svoj Volkswagen prevrátil na strechu a poškodil bezpečnostný rám.

Autor TASR
Janbu 4. januára (TASR) - Automobilový pretekár Daniel Schröder havaroval už v sobotnom prológu rely Dakar. Internetom sa momentálne šíria zábery z kamier na palube aj bezprostredne po havárií, ktoré zachytávajú slovné i fyzické rozhorčenie nemeckého jazdca.

Prológ mal len 22 kilometrov a čas sa nezapočítaval do celkového hodnotenia, ktoré začína nedeľnou etapou. Na jej štart sa však už 36-ročný Schröder nepostavil. V prvom kilometri na trati prehliadol kopu kamenia po ľavej strane, svoj Volkswagen prevrátil na strechu a poškodil bezpečnostný rám.

Ešte počas havárie prišla spŕška vulgárnych slov, ktorú nasledovali zúfalé rečnícke otázky na adresu spolujazdca Henryho Carla Kohneho: „Povedz mi, prečo som tak strašne hlúpy?“ Po vystúpení z vozu si Schröder od zlosti ešte kopol do kolesa prevráteného stroja a emóciám nechal voľný priebeh aj slovne: „Som ten najväčší hlupák v okolí.
.

