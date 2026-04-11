Schumacherova dcéra priznala, že jej po nehode otca pomohlo jazdectvo
Autor TASR
Berlín 11. apríla (TASR) - Gina Maria Bethkeová, dcéra sedemnásobného majstra sveta formuly 1 Michaela Schumachera, prezradila v pripravovanom dokumente o svojom živote, že jazdectvo jej pomohlo po lyžiarskej nehode jej otca, pri ktorej utrpel vážne poranenia hlavy. Bethkeová je úradujúcou majsterkou sveta NRHA v reiningu.
„Po otcovej nehode som sa do toho naozaj vrhla, pretože som musela niečo urobiť. Myslím, že som sa bez koní nezaobišla. Pomohli mi prekonať všetko,“ povedala 29-ročná Bethkeová pre dokument Horsepower, ktorý produkuje nemecká televízia ZDF.
K jazdeniu na koni sa dostala po svojej matke Corinne, ktorá sa tomu v minulosti taktiež venovala. Schumacherová prezradila, že mala pred nehodou svojho manžela konverzáciu, v ktorej bývalý jazdec F1 predpovedal, že jeho dcéra bude ešte úspešnejšou jazdkyňou. „Michael mi raz povedal, že Gina bude oveľa lepšia ako ja, pretože je sebeckejšia. Ak ste športovec, musíte byť určitým spôsobom sebecký. Dnes si myslím, že mal pravdu,“ uznala bývalá jazdkyňa.
