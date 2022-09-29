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Schwartzman skončil v 2. kole v Tel Avive na rakete Rinderknecha
Francúzsky tenista Arthur Rinderknech v 2. kole vyradil tretieho nasadeného Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana 6:3, 2:6, 7:6 (7).
Autor TASR
Tel Aviv 29. septembra (TASR) - Francúzsky tenista Arthur Rinderknech sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v izraelskom Tel Avive. V 2. kole vyradil tretieho nasadeného Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana 6:3, 2:6, 7:6 (7).
dvojhra - 2. kolo:
Arthur Rinderknech (Fr.) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-3) 6:3, 2:6, 7:6 (7);
Liam Broady (V. Brit.) - Botic van de Zandschulp (Hol.-5) 6:4, 4:6, 6:3;
Constant Lestienne (Fr.) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 6:4, 6:2.
Arthur Rinderknech (Fr.) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-3) 6:3, 2:6, 7:6 (7);
Liam Broady (V. Brit.) - Botic van de Zandschulp (Hol.-5) 6:4, 4:6, 6:3;
Constant Lestienne (Fr.) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 6:4, 6:2.