< sekcia Šport
Schwarz je na čele po 1. kole obrovského slalomu v Alta Badii
Náročne postavená trať na zjazdovke Gran Risa preverila schopnosti pretekárov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Alta Badia 21. decembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Marco Schwarz sa usadil na čele po 1. kole klasického obrovského slalomu Svetového pohára v Alta Badii. V talianskom stredisku viedol s náskokom 64 stotín pred Američanom Riverom Radamusom, tretí bol ďalší Rakúšan Stefan Brennsteiner (+0,67). Slovenskí reprezentanti nepostúpili do 2. kola, Andreas Žampa zašiel 50. čas (+3,62), jeho brat Adam svoju jazdu nedokončil.
Náročne postavená trať na zjazdovke Gran Risa preverila schopnosti pretekárov. Víťaz obrovského slalomu z Val d'Isere Loic Meillard zo Švajčiarska nabral manko 1,16 sekundy a bol siedmy, jeho krajan, líder celkového poradia i klasifikácie „obráku“ Marco Odermatt figuroval so stratou 1,51 s až na 11. mieste, o ďalšiu stotinu bol za ním Nór Henrik Kristoffersen. Andreas Žampa so štartovým číslom 45 sa neprebojoval do najlepšej tridsiatky 2. kola, od postupu ho delilo 99 stotín. Adam Žampa (č. 63) vypadol po chybe v hornej časti trate.
„Trať bola veľmi dobre pripravená. S mojou jazdou som celkom spokojný, až na jednu bránu, kde som išiel trochu priamejšie a ušlo mi to na vnútornej lyži, musel som sa tam vrátiť. Vedel som, že dolu by to muselo byť z mojej strany veľmi dobré, aby som sa zmestil do tridsiatky. Bolo treba ísť naplno bez chyby, je to o tom, komu to vyjde. Mrzia ma tie preteky, treba však ďalej makať, trénovať, lebo vždy je šanca postúpiť a verím, že sa to nabudúce podarí,“ povedal Andreas Žampa pre TV JOJ Šport. Druhé kolo bolo na programe o 13.30 h.
Náročne postavená trať na zjazdovke Gran Risa preverila schopnosti pretekárov. Víťaz obrovského slalomu z Val d'Isere Loic Meillard zo Švajčiarska nabral manko 1,16 sekundy a bol siedmy, jeho krajan, líder celkového poradia i klasifikácie „obráku“ Marco Odermatt figuroval so stratou 1,51 s až na 11. mieste, o ďalšiu stotinu bol za ním Nór Henrik Kristoffersen. Andreas Žampa so štartovým číslom 45 sa neprebojoval do najlepšej tridsiatky 2. kola, od postupu ho delilo 99 stotín. Adam Žampa (č. 63) vypadol po chybe v hornej časti trate.
„Trať bola veľmi dobre pripravená. S mojou jazdou som celkom spokojný, až na jednu bránu, kde som išiel trochu priamejšie a ušlo mi to na vnútornej lyži, musel som sa tam vrátiť. Vedel som, že dolu by to muselo byť z mojej strany veľmi dobré, aby som sa zmestil do tridsiatky. Bolo treba ísť naplno bez chyby, je to o tom, komu to vyjde. Mrzia ma tie preteky, treba však ďalej makať, trénovať, lebo vždy je šanca postúpiť a verím, že sa to nabudúce podarí,“ povedal Andreas Žampa pre TV JOJ Šport. Druhé kolo bolo na programe o 13.30 h.