Schwarz triumfoval v piatkovom nočnom slalome

Madonna di Campiglio 22. decembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Marco Schwarz triumfoval v druhom slalome v tomto ročníku Svetového pohára. Na svahu v talianskom stredisku Madonna di Campiglio bol o 25 stotín rýchlejší ako Clement Noël z Francúzska, tretí bol Brit Dave Ryding (+0,39). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.



Schwarz slávil šiesty triumf v prestížnom seriáli, naposledy vyhral tento rok vo februári v obrovskom slalome v Palisades Tahoe. So 464 bodmi sa dostal aj na čelo celkového hodnotenia SP pred Marca Odermatta zo Švajčiarska, ktorý stráca osem bodov. Je prvý aj v hodnotení slalomu so 180 bodmi, druhý je jeho krajan Manuel Feller so 145 bodmi. "Pre mňa je to najkrajší vianočný darček, aký som si mohol dať. Vyhrať v Madonna di Campiglio je skvelé, je to legendárny slalom. Mal som parádne lyže, ďakujem servismanom," uviedol Schwarz v cieli do kamery televízie Eurosport.



Líder po prvom kole Noël si v druhom držal náskok, ale v strmej pasáži sa nevyhol zaváhaniu a musel sa uspokojiť s druhým miestom. Pre olympijského víťaza z Pekingu to bolo 22. pódiové umiestnenie v slalome.



Mužov čakajú najbližšie preteky v rýchlostných disciplínach, 28. a 29. decembra pôjdu v talianskom Bormiu zjazd a super-G.