Schwarz ušiel konkurencii v 1.kole ozrutného obrovského slalomu

Courchevel/Meribel 17. februára (TASR) - Rakúsky lyžiar Marco Schwarz si ako jediný poradil s nástrahami 1. kola obrovského slalomu na MS. Vo francúzskom Courchevel postavil tréner jeho tímu na dlhom a ľadovom svahu náročný kurz, ktorý robil problémy aj superfavoritovi Marcovi Odermattovi. Švajčiar zaostal 58 stotín, tretí Slovinec Žan Kranjec si do 2. kola (13.30) zobral manko 0,76 s.



Slovenskému reprezentantovi Adamovi Žampovi prvá jazda nevyšla. So štartovým číslom 25 sa zaradil na predbežnú 23. priečku (+5,65 s), keď v druhej polovici stratil kontakt s líniou a viacero oblúkov robil hlboko pod bránami. Jeho mladší brat Teo sa na štart chystal s číslom 49, Martin Hyška mal číslo 61.



Vedúci pretekár SP i tejto disciplíny vyšiel na trať ako prvý a veľmi skoro bolo jasné, s akou svahovou ozrutou budú mať lyžiari do činenia. Odermatt išiel čisto v strmých i plochších úsekoch zhruba minútu, potom spravil chybu a jej rýchlou korekciou stratil len 2-3 desatiny. Do cieľa rýchlosť nestratil, ale po dojazde bolo z jeho gest vidno, že dlhokánsky "obrák" dal jeho kondícii zabrať. Ďalší favorit v závese, Nór Henrik Kristoffersen držal s Odermattom krok až do záverečného úseku, kde s tvrdými nohami najprv neudržal stopu v kombinácii zatvorených bránok a následne nevládal rýchlo prenášať váhu v rytme cieľovej roviny. Potom však s trojkou vyrazil Schwarz, muž, ktorý po slabšej fazóne v SP vygradoval svoju formu na vrcholnom podujatí. Čerstvý vicemajster sveta v kombinácii naznačil, že aj vo štvrtej súťaži na šampionáte má na atak pódiových priečok, ako jediný pretekár bez zaváhaní a v udržanom tempe zvládol celú 80-sekundovú trať.