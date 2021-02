Schwarz získal titul v alpskej kombinácii na MS

Rakúsky lyžiar Marco Schwarz počas pretekov slalomu v alpskej kombinácii mužov na MS v alpskom lyžovaní v talianskom lyžiarskom stredisku Cortina d'Ampezzo 15. februára 2021. Foto: TASR/AP

Rakúsky lyžiar Marco Schwarz máva v cieli pretekov slalomu v alpskej kombinácii mužov na MS v alpskom lyžovaní v talianskom lyžiarskom stredisku Cortina d'Ampezzo 15. februára 2021. Foto: TASR/AP



Výsledky alpskej kombinácie mužov na MS v Cortine d'Ampezzo (super-G + slalomové kolo):

1. Marco Schwarz (Rak.) 2:05,86 min (1:20,35 min/45,51 s),

2. Alexis Pinturault (Fr.) +0,04 s (1:20,03/45,87),

3. Loic Meillard (Švaj.) +1,12 (1:20,38/46,60),

4. James Crawford (Kan.) +1,33 (1:19,95/47,24),

5. Simon Jocher (Nem.) +2,46 (1:20,61/47,71),

6. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) +3,19 (1:21,95/47,10),

7. Riccardo Tonetti (Tal.) +3,53 (1:20,64/48,75),

8. Justin Murisier (Švaj.) +3,68 (1:21,59/47,95),

9. Jan Zabystřan (ČR) +3,83 (1:21,59/48,10),

10. Trevor Philp (Kan.) +3,86 (1:20,95/48,77),

... Martin BENDÍK (SR) nedokončil prvú časť

Cortina d'Ampezzo 15. februára (TASR) - Rakúsky lyžiar Marco Schwarz sa v pondelok stal majstrom sveta v alpskej kombinácii. V Cortine d'Ampezzo triumfoval o štyri stotiny sekundy pred obhajcom zlata Alexisom Pinturaultom z Francúzska, bronz získal Švajčiar Loic Meillard s mankom 1,12 s. Slovenský reprezentant Martin Bendík nedokončil super-G.Dvadsaťpäťročný Schwarz si vybojoval premiérový titul svetového šampióna. Z MS 2019 vo švédskom Are má na konte bronz z kombinácie i slalomu a bol členom strieborného rakúskeho tímu. "," povedal Rakúšan pre ČT sport. Zjazdárska veľmoc brala zlato aj v tretej súťaži mužov na šampionáte.Aj muži išli super-G do kombinácie na zjazdovke Olympia delle Tofane a na rovnako postavenej trati ako ženy. Podložka bola v dobrom stave a organizátori ju v krátkej prestávke nemuseli upravovať. Po prvej časti prekvapujúco viedol Kanaďan James Crawford o osem stotín pred top favoritom súťaže Pinturaultom. Priebežne tretí bol Rakúšan Vincent Kriechmayr s odstupom 0,30 s, Schwarz figuroval na piatom mieste (+0,40).Dvadsaťdeväťročný Pinturault vyhral osem z predchádzajúcich dvanástich kombinácií Svetového pohára. V Cortine už získal bronz v špeciálnej súťaži superobrovského slalomu, tá sa síce išla na zjazdovke Vertigine, ale sedela mu aj druhá trať. Prešiel ju bezchybne a ako špičkový slalomár mal veľkú šancu na obhajobu titulu. Kriechmayr je na tomto šampionáte dvojnásobný zlatý medailista zo zjazdu i super-G a svoju silnejšiu disciplínu absolvoval v prvej časti. Na tú slalomovú sa viac mohli tešiť jeho krajania, štvrtý Matthias Mayer (+0,32) vyhral kombináciu SP vlani v januári, no najmä na piatej priečke Schwarz ako elitný slalomár. V hre boli aj Švajčiari Loic Meillard (+0,43) či Luca Aerni (+0,53), menej už Gino Caviezel (+0,56), ten sa špeciálnemu slalomu nevenuje.Podobne ani Crawford, ktorý kombináciu nedokončil ani pri jednom z troch štartov vo SP, na zimných olympijských hrách v Pjongčangu v nej obsadil dvadsiate miesto. Nešlo sa v obrátenom poradí, takže popoludňajšie slalomové kolo na svahu Rumerlo otvoril práve on a v súčte časov obsadil štvrtú pozíciu. Pinturault sa jasne dostal do vedenia, no jeho najväčší konkurenti ešte čakali hore. Kriechmayr ani Mayer nedokončili, ale česť Rakúska zachránil Schwarz. Manko 0,32 s na Francúza sťahoval od úvodu a na treťom medzičase už bol v zelených číslach. Stotinový súboj dotiahol do zlatého konca. Ohroziť ho mohol Meillard, lenže po veľkej chybe mu zostal bronz, jeho krajania Aerni aj Caviezel vypadli.Pinturault teda neobhájil triumf v súťaži alpskej všestrannosti, no k spolufavoritom bude patriť aj v nasledujúcich disciplínach, najmä v obrovskom slalome: