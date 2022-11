Schwarzbacher a Chladoňová skončili na ME v cyklokrose na 8. mieste

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenský reprezentant Matthias Schwarbacher obsadil v pretekoch juniorov na ME v cyklokrose 8. miesto. Rovnakú priečku obsadila medzi juniorkami Viktória Chladoňová. Pretekalo sa na najťažšej CX trati v belgickom Namure.



Schwarbacher mal ešte deň pred pretekmi zvýšenú teplotu a nebol jasné, či odštartuje. Po prvom kole viedol a hoci sa postupne prepadal, dokázal udržať tempo s najlepšími európskymi juniormi a cieľovú pásku preťal so stratou 43 sekúnd na víťaza Lea Bisiauxa z Francúzska. "Očakávania som mal na top 10, ale po včerajšej teplote som si nebol istý, či vôbec odštartujem. Takže priebeh i výsledok bol celkom prekvapením. Prvé kolo som viedol, ďalšie dve šiel v prvej skupine v top 5, ku koncu mi kúsok došlo. Takže spokojnosť tam vzhľadom na okolnosti je," povedal Schwarzbacher.



Chladoňová skončila rovnako ôsma, po skvelom prvom kole ju však pribrzdili v druhom kole dva pády a defekt. "Som spokojná. Pomerne rýchlo sa mi podarilo ísť dopredu. V druhom kole som do šikmého zjazdu šla ako prvá, a tam nasledovali dva pády, neskôr defekt. Pocity vtedy ťažko opísať. Ale som rada, že to vystačilo na najlepšiu desiatku," vyjadrila sa Chladoňová pre SZC.



Sofia Ungerová obsadila 28. a Dorota Vojtíšková finišovala na 32. mieste. Svoj štart na ME má za sebou aj Samuel Kováč, ktorý v kategórii U23 preťal cieľovú pásku na 39. priečke.