Schwarzbacher ovládol časovku na Giro Next Gen a je na čele poradia

Rho 15. júna (TASR) - Slovenský cyklista Matthias Schwarzbacher si pripísal svoj doposiaľ najlepší výsledok v medzinárodnej kariére. V nedeľnej časovke, ktorá otvorila podujatie Giro d’Italia Next Gen, v talianskom meste Rho zajazdil najrýchlejší čas a obliekol sa do rúžového dresu. Preteky sú určené pre jazdcov do 23 rokov, zúčastňujú sa na ňom takmer všetky vývojové tímy.



Devätnásťročný jazdec tímu UAE-Team Emirates Gen Z zvládol 8,4 km dlhú individuálnu časovku za 9:17 min. Na trase s minimálnym prevýšením dosiahol priemernú rýchlosť 54,29 km/h, víťazstvo však nečakal. „Keďže bola časovka taká krátka, chcel som skončiť v najlepšej desiatke a zajtra skúsiť získať bonusové sekundy. Víťazstvo som skutočne nečakal,“ uviedol v tlačovej správe Schwarzbacher po pretekoch. Časovku síce začal rýchlym tempom, no aj tak si dokázal správne rozložiť svoje sily. „Niekoľko tímových kolegov štartovalo predo mnou a dalo mi cenné rady. Povedali mi, že sa mám oprieť do toho už v prvej polovici. Išiel som naplno hneď od štartu a snažil sa tú rýchlosť udržať až do cieľa.“



Za svoj vzor označil mladík Petra Sagana: „Asi potrebujem čas, aby som si uvedomil, čo som vlastne dokázal. Peter Sagan bol vždy môj veľký vzor, je to šampión. Samozrejme, nemá zmysel sa s ním porovnávať, ale toto víťazstvo je určite krásny štart.“