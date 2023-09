Jenčušová na ME v časovke štvrtá, od bronzu ju delilo 2,3 sekundy

ME v cestnej cyklistike v holandskom Emmene - časovka:



muži do 23 rokov (19,8 km): 1. Alec Segaert (Belg.) 22:02,68 min., 2. Carl-Frederik Bevort +37,60 s, 3. Gustav Wang (obaja Dán.) +52,22,... 33. Filip LOHINSKÝ (SR) +3:18,26 min







ženy do 23 rokov (19,8 km): 1. Jane Backstedtová (V. Brit.) 24:25,89 min, 2. Antonia Niedermaierová (Nem.) +57,51 s, 3. Anniina Ahtosalová (Fín.) +1:33,47 min, 4. Nora JENČUŠOVÁ (SR) +1:35,73







juniori (19,8 km): 1. Albert Withen Philipsen (Dán.) 22:48 min, 2. Jörgen Nordhagen (Nór.) +46 s, 3. Sente Sentjens (Bel.) 49, ... 15. Matthias SCHWARZBACHER (SR) +1:27 min, 32. Dominik DUNÁR +1:58, 52. Samuel NOVÁK +2:53







juniorky (19,8 km): 1. Federica Venturelliová (Tal.) 26:24, 2. Stina Kageviová (Švéd.) +23, 3. Hannah Kunzová (Nem.) +33

Emmen 20. septembra (TASR) - Slovenská cyklistka Nora Jenčušová obsadila v stredajšej časovke žien do 23 rokov na ME v holandskom Emmene 4. miesto. Od pódiového umiestnenia ju delili iba 2,3 sekundy. Zlato získala Britka Jane Backstedtová, na ktorú Jenčušová stratila 1:35 min. Medzi juniormi skončil Matthias Schwarzbacher na 15. priečke." citoval Jenčušovú špecializovaný portál cycling-info.sk. "Schwarzbacher zaostal medzi juniormi za víťazom Albertom Withenom Philipsenom z Dánskao 1:27 minúty. Nór Jörgen Nordhagen skončil druhý so stratou 46 sekúnd, bronz si vyjazdil Sente Sentjens z Belgicka." uviedol Schwarzbacher v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky.Slovensko reprezentovala medzi juniormi až trojica jazdcov. Dominik Dunár figuroval v cieli na 32. priečke a Samuel Novák obsadil 52. pozíciu. Medzi mužmi do 23 rokov klasifikovali Slováka Filipa Lohinského na 33. mieste. Do cieľa prišiel po problémoch so zadným kolesom s mankom 3:18,26 min na víťaza Aleca Sagaerta z Belgicka.Medzi juniorkami triumfovala Talianka Federica Venturelliová, keď dosiahla čas 26:24 minúty. Striebro získala Stina Kageviová zo Švédska a na pódiu ich doplnila Nemka Hannah Kunzová. Slovensko v tejto súťaži nemalo zastúpenie.