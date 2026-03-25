Seattle a Las Vegas sú bližšie k rozšíreniu NBA na 32 tímov
Autor TASR
New York 25. marca (TASR) - Rada guvernérov NBA v stredu hlasovala za to, aby zámorská basketbalová súťaž mohla preskúmať možnosti rozšírenia o nové tímy v mestách Las Vegas a Seattle. Počet klubov by sa tak zvýšil na 32.
Tento krok predstavuje prvú fázu dlhého procesu, ktorý by mohol viesť k návratu tímu do Seattlu, kde kedysi pôsobili Seattle SuperSonics pred presunom do Oklahoma City, ako aj k vytvoreniu nového tímu v Las Vegas. Toto mesto už hostilo Zápasy hviezd NBA a každoročne organizuje Letnú ligu, v ktorej štartujú nováčikovia a voľní hráči.
V rámci procesu angažovala NBA investičnú banku ako strategického poradcu na vyhodnotenie potenciálnych trhov, vlastníckych skupín, infraštruktúry arén a širších ekonomických dopadov pridania dvoch nových tímov.
„Hlasovanie odráža záujem našej rady preskúmať možné rozšírenie do Las Vegas a Seattlu – dvoch trhov s dlhou históriou podpory basketbalu NBA. Tešíme sa na ďalší krok a na rokovania so zainteresovanými stranami,“ citovala agentúra AFP komisára NBA Adama Silvera.
Na schválenie pridania nových tímov by bolo potrebné, aby návrh podporilo 23 z 30 guvernérov NBA, pričom tento krok je ešte vzdialený. Očakáva sa, že ak bude rozšírenie schválené, nové tímy by mohli začať hrať v sezóne 2028/2029.
Ak by Seattle aj Las Vegas získali nové tímy, liga by ich pravdepodobne zaradila do Západnej konferencie a jeden zo súčasných tímov by presunula do Východnej konferencie. Najčastejšie sa v tejto súvislosti spomínajú Memphis Grizzlies a Minnesota Timberwolves ako kandidáti na presun.
