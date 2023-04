Seattle je v play off, Toronto začne doma, Hughes napodobnil Cígera

New York 7. apríla (TASR) - Ďalším istým účastníkom play off zámorskej NHL sa stali hokejisti Seattlu Kraken. Podarilo sa im to vo svojej druhej sezóne v profilige. O poslednú miestenku sa v Západnej konferencii pobijú Winnipeg, Calgary a Nashville. Na Východe sú ešte dve voľné miesta a štyria kandidáti Florida, NY Islanders, Pittsburgh a Buffalo.



Seattle si účasť v bojoch o Stanleyho pohár zabezpečil po víťazstve 4:2 nad Arizonou. “Druhoročiak” v NHL je síce v súťaži novým tímom, ale v kádri má hráčov, ktorí za uplynulých sedem rokov získali slávny pohár (Andre Burakovsky 2022, 2018, Yanni Gourde 2021, 2020, Vicen Dunn 2019, Jaden Schwartz 2019, Philipp Grubauer 2018 a Justin Schultz 2017, 2016).



Istotu play off majú aj hokejisti New Jersey s útočníkom Tomášom Tatarom. Devils zdolali Columbus hladko 8:1, k čomu prispel štyrmi bodmi (2+2) Jack Hughes. Po Dawsonovi Mercerovi sa stal druhým hráčom v tejto sezóne, ktorý vo veku 21 rokov a menej nazbieral štyri body v jednom stretnutí. Predtým to v drese “diablov” dokázal naposledy Zdeno Cíger, ktorý mal 24. januára 1991 bilanciu 0+4.



Toronto síce prehralo v Bostone 1:2 pp, ale po prehre Tampy Bay je isté, že prvé kolo play off odštartuje práve proti “bleskom” na domácom ľade. V prvom kole začnú Maple Leafs tretí rok za sebou, v rokoch 2022 (Tampa Bay) a 2021 (Montreal) vypadli po sedemzápasových sériách.



O víťazstve Bostonu nad Torontom 2:1 rozhodol v predĺžení David Pastrňák, pre ktorého to bol 57. gól v sezóne. Český kridelník dal 11. víťazný zásah v sezóne a vyrovnal zápis Leona Draisaitla (Edmonton) na čele štatistík tejto sezóny. Boston vyhral 61. zápas v ročníku a jeden triumf delí Bruins od vyrovnania rekordu NHL.



Kapitán Tampy Bay Steven Stamkos nastúpil na 1000. zápas v kariére. V drese “bleskov” to pred ním dokázal len Vincent Lecavalier (1037).



Útočník Floridy Matthew Tkachuk (0+2) zaznamenal 33. viacbodový zápas v sezóne a prekonal zápis Petra Šťastného (1980-81, Quebec) v počte viacbodových duelov v prvej sezóne v novom tíme. V histórii NHL sú lepší len Wayne Gretzky (48 v 1988-89 za LA Kings, 41 v 1979-80 za Edmonton) a Teemu Selänne (38 v 1992-93 za Winnipeg).



Tage Thompson strelil 45. gól v sezóne, čo naposledy v drese Buffala dokázali v sezóne 1992-93 Alexander Mogiľnyj (76) a Pat LaFontaine (53).



Juuse Saros sa Pekkovi Rinnem (60) a Tomášovi Vokounovi (21) stal tretím brankárom Nashvillu s 20 shutoutami.



V piatom zápase za sebou skóroval veterán Dallasu Joe Pavelski. Po Brettovi Hullovi, Johnnym Bucykovi a Justinovi Williamsovi sa stal štvrtým hráčom v histórii NHL, ktorému sa to podarilo vo veku 38 a viac rokov.



Fínsky útočník Colorada Mikko Rantanen zaznamenal šiesty hetrik v kariére a ako štvrtý hráč v tejto sezóne dostal na métu 50 gólov. S 52 zásahmi je tretí najlepší strelec ligy. Na čele je Kanaďan Connor McDavid (62) pred Čechom Davidom Pastrňákom (57) a štvrtý je Nemec Leon Draisaitl (51).



Tretíkrát v histórii sa stalo, že NHL má štyroch 50-gólových strelcov zo štyroch rôznych krajín. V sezóne 1997-98 to bolo kvarteto Teemu Selänne (Fínsko), John LeClair (USA), Pavel Bure (Rusko)a Peter Bondra (Slovensko), v ročníku 1995-96 zasa Jaromír Jágr (ČR), Mario Lemieux (Kanada), Alexander Mogiľnyj (Rusko) a opäť Bondra.