Seattle Kraken sa stal oficiálne 32. klubom profiligy NHL

Seattle 30. apríla (TASR) - Seattle Kraken sa stal v piatok oficiálne 32. klubom NHL. Vedenie zámorskej hokejovej profiligy potvrdilo jeho prijatie do súťaže po tom, ako klub uhradil poslednú čiastku z celkového 650-miliónového expanzného poplatku.



Liga súhlasila s rozšírením súťaže o klub zo Seattlu už v decembri 2018. Kraken sa zapojí do NHL od sezóny 2021/2022. Naposledy sa prestížna súťaž rozširovala pred štyrmi rokmi, v sezóne 2017/2018 vstúpil do ligy klub Vegas Golden Knights. "Som potešený, že v mene Rady guvernérov môžem oficiálne privítať Seattle Kraken ako 32. člena NHL," citovala agentúra AFP komisára súťaže Garyho Bettmana.



Po uhradení poslednej čiastky môže Kraken začať s podpismi hráčov a robiť výmeny. Svoj káder však sformuje najmä prostredníctvom rozširovacieho draftu naplánovaného na 21. júla, keď si vyberie po jednom hráčovi zo zvyšných 31 klubov profiligy. Ďalším dôležitým termínom pre Seattle Kraken je 23.-24. júla, keď si bude premiérovo vyberať talentovaných mladíkov vo vstupnom drafte NHL.