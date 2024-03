Seattle nestačil doma na Winnipeg 0:3

NHL - sumáre:



Arizona Coyotes – Detroit Red Wings 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)



Góly: 3. McBain (O'Brien, Carcone), 9. Kerfoot (Välimäki, Bjugstad), 18. L. Cooley (Maccelli, Moser), 29. Bjugstad (Schmaltz). Brankári: Ingram - Lyon, strely na bránku: 25:28.







Colorado Avalanche – Minnesota Wild 2:1 po predĺžení (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 1. Lehkonen (MacKinnon), 63. Ničuškin (Rantanen, MacKinnon) – 31. Faber (Kaprizov, Eriksson Ek). Brankári: Georgijev - Gustavsson, strely na bránku: 41:30.







Anaheim Ducks – Dallas Stars 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)



Góly: 27. Strome (Vatrano, Minťukov), 45. Killorn (Strome, Fowler) – 2. Tanev (Hintz, Lindell), 18. Hintz (Heiskanen, Benn), 19. Faksa (Steel, Pavelski), 26. Benn (Heiskanen, Robertson), 35. Marchment (Robertson), 48. Pavelski (Hintz, Duchene). Brankári: Gibson - Oettinger, strely na bránku: 27:36.







Seattle Kraken – Winnipeg Jets 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)



Góly: 48. Scheifele (Namestnikov, Morrissey), 52. Lowry (Niederreiter, Appleton), 60. Ehlers (Monahan, Iafallo). Brankári: Daccord - Brossoit, strely na bránku: 17:32.







Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (Seattle) 16:35 0 0 0 -1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Seattle 9. marca (TASR) - Hokejisti Seattlu prehrali v noci na sobotu v NHL doma s Winnipegom 0:3. Tomáš Tatar na strane domácich sa do kanadského bodovania nezapísal. Dvaja brankári si pripísali čisté konto, Laurent Brossoit z Winnipegu a Connor Ingram z Arizony.Jets vrátili súperovi prehru z predchádzajúceho stretnutia, ktorú utrpeli na domácom ľade (3:4). V tabuľke sú na 3. mieste Západnej konferencie s mankom štyroch bodov na prvý Vancouver. Seattle je na 11. mieste s odstupom šiestich bodov od play off pozícií.V drese hostí sa blysol brankár Brossoit, keď vykryl všetkých 17 striel domácich. O góly Winnipegu, ktorý zvíťazil v siedmom z uplynulých deviatich duelov, sa postarali Mark Scheifele, Adam Lowry a Nikolaj Ehlers.Shutout zaznamenal aj Ingram z Arizony, ktorý mal v zápase proti Detroitu (4:0) 28 úspešných zákrokov. Pre "červené krídla" to bola štvrtá prehra za sebou.povedal tréner Arizony Andre Tourigny pre nhl.com.Anaheim doma podľahol Dallasu 2:6, v drese hostí zaznamenal Roope Hintz gól a dve asistencie. Stars si už v prvej tretine vybudovali náskok 3:0, Ducks prestrieľali 20:8.Colorado zdolalo na domácom ľade Minnesotu 2:1 po predĺžení, rozhodujúci gól strelil Valerij Ničuškin. Ruský útočník strelil gól v presilovej hre po 153 sekundách predĺženia vo svojom prvom zápase po takmer dvoch mesiacoch. Ničuškin od polovice januára absolvoval asistenčný program hráčskej asociácie NHLPA, ktorý je určený pre riešenie psychických problémov či závislostí.povedal tréner Colorada Jared Bednar.