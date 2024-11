Seattle opätovne angažoval holandského útočníka Spronga z Vancouveru

Seattle 9. novembra (TASR) - Holandský hokejový útočník Daniel Sprong bude opäť pôsobiť v klube NHL Seattle Kraken. Do prostredia, v ktorom v minulosti strávil viac než rok, sa vrátil po výmene z Vancoueru Canucks za "budúcu kompenzáciu."



Jediný Holanďan v najprestížnejšej súťaži odohral v prebiehajúcej sezóne 2024/2025 9 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal gól a dve asistencie. Do NHL vstúpil v sezóne 2017/2018 vo farbách Pittsburghu, neskôr si zahral za Anaheim a Washington, ktorý ho počas sezóny 2021/2022 vymenil do Seattlu. V klube skončil v lete 2023 a zamieril na jednu sezónu do Detroitu, po ktorej sa upísal Vancouveru.



"Dúfame. že jeho návrat nám dodá nový impulz, aby sa veci pohli správnym smerom," poznamenal generálny manažér Seattlu Ron Francis. Kraken prehrali deväť z úvodných pätnástich zápasov sezóny. V nočnom zápase proti Vegas ukončili víťazstvom 4:3 po predĺžení štvorzápasovú sériu prehier. Doterajšie osobné maximum 27-ročného Spronga je 21 gólov a 46 bodov v sezóne 2022/2023, keď obliekal práve dres Kraken. "V nedávnom období sme mali problém strielať góly. Daniel pozná náš tím a myslím si, že jeho angažovaním ideme do veľmi malého rizika," uviedol Francis.