Seattle povýšil Francisa do pozície prezidenta

Seattle 22. apríla (TASR) - Vedenie klubu NHL Seattle Kraken povýšilo doterajšieho generálneho manažéra Rona Francisa do pozície prezidenta hokejových operácií. Vo funkcii GM ho nahradil jeho doterajší asistent Jason Botterill.



Klub oznámil zmeny v manažmente niekoľko hodín po tom, ako sa rozlúčil s hlavným trénerom Danom Bylsmom. Ten skončil na striedačke najmladšieho tímu NHL po jedinej sezóne. Kraken v skončenej základnej časti nazbieral 76 bodov, o päť menej ako v predchádzajúcej sezóne, a druhýkrát za sebou nepostúpil do play off.



„Tieto zmeny reflektujú náš záväzok stať sa tímom, ktorý bude pravidelne účinkovať v play off. Ron odviedol excelentnú prácu pri budovaní našich hokejových operácií a vytvorení solídneho základu. Naša vylepšená štruktúra mu umožní ďalej formovať našu dlhodobú víziu, pričom posilní Jasona v jeho každodennej manažérskej činnosti,“ uviedla majiteľka klubu Samantha Hollowayová vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.



Francis viedol klub z postu generálneho manažéra od jeho vstupu do profiligy v roku 2019. Botterill pôsobil ako jeho asistent od roku 2021, predtým bol tri sezóny generálnym manažérom Buffala (2017–2020).