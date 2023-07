Seattle predĺžil kontrakt s trénerom Hakstolom do sezóny 2025/2026

Seattle 20. júla (TASR) - Americký hokejový klub Seattle Kraken predĺžil kontrakt s trénerom Daveom Hakstolom do sezóny 2025/2026. Vedenie klubu sa tak rozhodlo po tom, ako v uplynulej sezóne Kanaďan doviedol tím do druhého kola play off zámorskej NHL.



Hakstol pôsobí na striedačke Seattlu od vzniku tímu v ročníku 2021/2022. Pôvodne podpísal trojročný kontrakt, no pre priaznivé výsledky mu ho predĺžili o ďalšie dva roky. "Veríme, že s Daveom ako hlavným trénerom ideme správnym smerom. Bolo dôležité ukázať mu našu dôveru predĺžením jeho zmluvy. Dave a jeho zamestnanci odviedli skvelú prácu pri vytváraní tímového myslenia v šatni. Ich pracovná etika pomáha určovať charakter tímu," uviedol generálny manažér klubu Ron Francis. Informácie priniesla agentúra AP.