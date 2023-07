Seattle predĺžil zmluvu s obrancom Dunnom o štyri roky

Seattle 22. júla (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Seattle Kraken predĺžil zmluvu so svojim top obrancom Vinceom Dunnom o štyri roky. Dvadsaťšesťročný hokejista za toto obdobie zarobí 29,4 milióna dolárov.



Dunn zaznamenal v minulej sezóne 64 bodov, strelil 14 gólov a v oboch štatistikách si vylepšil kariérne maximum. Pravidelne nastupoval v prvej obrannej formácii s Adamom Larssonom a pomohol tímu v druhej sezóne v NHL k historickému postupu do play off.



Kraken v prvom kole dokonca vyradili obhajcu Stanley Cupu Colorado Avalanche, v druhom vypadli až po sedemzápasovej sérii s Dallasom Stars. Dunn bol obmedzený voľný hráč a podpisom novej zmluvy sa vyhol plánovanej arbitráži. Kontrakt je platný do konca sezóny 2026-27.



Prvé štyri sezóny v NHL strávil Dunn v drese St. Louis a s Blues získal v roku 2019 Stanley Cup. Seattle ho získal v rozširovacom drafte pred vstupom do profiligy. Informáciu priniesla agentúra AP.