Seattle s Tatarom prehral na ľade San Jose 0:2

NHL - sumáre:



St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



Gól: 45. Voronkov (Werenski, Gaudreau). Brankári: Binnington - Merzlikins, strely na bránku: 21:22.







San Jose Sharks - Seattle Kraken 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)



Góly: 48. Vlasic (Emberson, Eklund), 60. Rutta (Eklund). Brankári: Blackwood - Daccord, strely na bránku: 22:32.





Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (Seattle) 12:55 0 0 0 0 1 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 31. januára (TASR) - Hokejisti Seattlu so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v noci na stredu v zámorskej NHL na ľade San Jose 0:2. V druhom zápase Columbus triumfoval v St. Louis 1:0 a prestrihol domácim ich päťzápasovú víťaznú šnúru.Oporou Sharks bol brankár Mackenzie Blackwood, ktorý chytil všetkých 32 striel súpera. Dosiahol deviate čisté konto v profiligovej kariére, prvé od 8. decembra 2021, keď ešte v drese New Jersey vynuloval Philadelphiu. "Žraloci" naberajú formu, vyhrali štvrtý zápas z uplynulých piatich, naďalej však zostávajú na poslednom ôsmom mieste v Pacifickej divízii.povedal Blackwood.Sharks uspeli aj bez svojho najproduktívnejšieho hráča Tomáša Hertla, český center vynechal duel pre zranenie v dolnej časti tela. Bezgólový stav zlomil v 48. minúte Marc-Edouard Vlasic, skóre uzavrel strelou do prázdnej bránky ďalší obranca Jan Rutta.vyjadril sa Vlasic pre AP. Skúsený veterán a defenzívny špecialista strelil už tretí gól za uplynulých päť zápasov, v tejto sezóne si pritom 22 stretnutí "odsedel" na tribúne ako zdravý náhradník. Hosťom nestačilo k úspechu ani 21 úspešných zákrokov brankára Joeyho Daccorda. Tatar odohral v drese Seattlu 12:55 minút a na bránku vyslal jednu strelu.Columbus uspel na ľade St. Louis 1:0, keď jediný gól duelu strelil v 45. minúte Dmitrij Voronkov. Brankár Elvis Merzlikins zneškodnil všetkých 21 striel domácich a vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne a desiate v kariére v NHL. Predtým naposledy dosiahol shutout 13. januára 2022.uviedol pre nhl.com lotyšský brankár. Blues nepomohlo ani 21 zákrokov Jordana Binningtona.zdôraznil tréner "bluesmanov" Drew Bannister. Blue Jackets chýbal pre zranenie nováčik Adam Fantilli, trojka vlaňajšieho draftu.