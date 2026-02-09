< sekcia Šport
Seattle Seahawks víťazmi Super Bowlu LX, New England zdolali 29:13
V jubilejnej 60. edícii súboja o trofej Vincea Lombardiho triumfovali v v dueli víťazov konferencie NFC a AFC nad New England Patriots 29:13.
Santa Clara 9. februára (TASR) - Víťazmi finále play off zámorskej ligy amerického futbalu NFL v sezóne 2025/2026 sa stali hráči Seattle Seahawks. V jubilejnej 60. edícii súboja o trofej Vincea Lombardiho triumfovali v noci na pondelok v dueli víťazov konferencie NFC a AFC nad New England Patriots 29:13.
Patriots mali na dosah rekordnú métu, mohli sa stať historicky najúspešnejšou značkou NFL a pri svojej 12. účasti v Super Bowle zdvihnúť siedmykrát nad hlavu trofej Vincea Lombardiho. Namiesto toho sa druhýkrát a po 12-ročnom čakaní radovali z prestížneho triumfu Seahawks (2014, 2026). Seattle tak odplatil svojmu finálovému súperovi prehru zo Super Bowlu z roku 2015, vtedy New England uspel po výsledku 28:24.
Cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) Super Bowlu XL si vyslúžil Kenneth Walker hrajúci na pozícii running backa. „V prvom rade chcem poďakovať Bohu, že tu vďaka nemu môžem byť. Ďakujem svojim spoluhráčom, bez nich by toto nebolo možné. Zvládli sme počas sezóny viacero náročných okamihov, ale držali sme spolu a toto je výsledok. Splnil sa mi sen. Mnoho ľudí sa takto ďaleko vo svojich kariérach nedostane, takže je to požehnanie. Je to niečo špeciálne,“ uviedol Walker v pozápasovom televíznom rozhovore.
Oba tímy od úvodu predvádzali, prečo sa po defenzívnej stránke dostali do tohtoročného Super Bowlu. Z prvého útočného snaženia Seahawks sa podarilo po necelých troch minútach vyťažiť aspoň úspešný kop za tri body a ujať sa tak vedenia v zápase - 3:0. Patriots mali následne viac času šišku vo svojich rukách, ale v prvej štvrtine nedokázali skórovať. Rovnaký scenár z pohľadu Seattlu sa zopakoval v ďalšej časti, takmer v rovnakom čase pridali ďalšie body na bodovú listinu a New England sa vzdialili na šesťbodový rozdiel. Seahawks mohli ísť napokon na predĺženú polčasovú prestávku mimoriadne spokojní, svojmu súperovi nedovolili v útočnej aktivite v podstate nič a Jason Myers po treťom úspešnom kope zvýšil stav stretnutia na 9:0.
Seahawks sa na začiatku druhého polčasu priblížil k méte touchdownu, ale opäť si mohli aspoň pomôcť neomylnou nohou Myersa a po ďalšom úspešnom odkope vyhrávať už 12:0. K dôležitému okamihu z pohľadu šancí New Englandu prišlo v koncovke tretej štvrtiny, keď v útoku stratili loptu a Seattle sa jej zmocnil. Hneď na začiatku záverečnej časti z toho vyťažil prvý touchdown zápasu, AJ Barner dostal svoj tím na rozdiel troch útokov - 19:0. Necelých 13 minút pred koncom zápasu sa konečne dostali k slovu aj Patriots, Mack Hollins touchdownom prinavrátil tímu nádej na to, aby mohli v Super Bowle LX uspieť. Tá sa však rozplynula o niekoľko desiatok sekúnd neskôr, stratené lopty totiž stáli New England šancu na výraznejšie zdramatizovanie finálového zápasu. Definitívna bodka prišla necelých päť minút pred koncom, keď si Uchenna Nwosu prišiel po ďalší touchdown Seahawks a upravil na 29:7. Seattle si už koncovku takticky ustrážil a napokon sa mohol radovať zo zisku druhého Super Bowlu v histórii klubu.
„Mal som vždy 100-percentné sebavedomie, máme najlepšie tímy a najlepších fanúšikov na svete. Len sa stačí obzrieť koľko priaznivcov bolo na štadióne. Vždy sme si verili a teraz sme majstri sveta. V zápase urobili hráči rozhodnutia, plnili naše nastavenie a zapíšu sa tak do histórie. Všetka vďaka patrí hráčom, vďaka ním je toto možné a my sme vyhrali zápas,“ povedal po triumfe v Super Bowle LX tréner Seahawks Mike Macdonald. Pre 38-ročného kouča to bola pritom len druhá sezóna na lavičke Seattlu. Macdonals sa stal historicky tretím najmladším trénerom v NFL s úspechom v Super Bowle.
Prehľad víťazov Super Bowlu od roku 1967
Prehľad víťazov Super Bowlu od roku 1967:
1967: Green Bay Packers
1968: Green Bay Packers
1969: New York Jets
1970: Kansas City Chiefs
1971: Baltimore Colts
1972: Dallas Cowboys
1973: Miami Dolphins
1974: Miami Dolphins
1975: Pittsburgh Steelers
1976: Pittsburgh Steelers
1977: Oakland Raiders
1978: Dallas Cowboys
1979: Pittsburgh Steelers
1980: Pittsburgh Steelers
1981: Oakland Raiders
1982: San Francisco 49ers
1983: Washington Redskins
1984: Los Angeles Raiders
1985: San Francisco 49ers
1986: Chicago Bears
1987: New York Giants
1988: Washington Redskins
1989: San Francisco 49ers
1990: San Francisco 49ers
1991: New York Giants
1992: Washington Redskins
1993: Dallas Cowboys
1994: Dallas Cowboys
1995: San Francisco 49ers
1996: Dallas Cowboys
1997: Green Bay Packers
1998: Denver Broncos
1999: Denver Broncos
2000: St. Louis Rams
2001: Baltimore Ravens
2002: New England Patriots
2003: Tampa Bay Buccaneers
2004: New England Patriots
2005: New England Patriots
2006: Pittsburgh Steelers
2007: Indianapolis Colts
2008: New York Giants
2009: Pittsburgh Steelers
2010: New Orleans Saints
2011: Green Bay Packers
2012: New York Giants
2013: Baltimore Ravens
2014: Seattle Seahawks
2015: New England Patriots
2016: Denver Broncos
2017: New England Patriots
2018: Philadelphia Eagles
2019: New England Patriots
2020: Kansas City Chiefs
2021: Tampa Bay Buccaneers
2022: Los Angeles Rams
2023: Kansas City Chiefs
2024: Kansas City Chiefs
2025: Philadelphia Eagles
2026: Seattle Seahawks
najviac titulov od roku 1967:
Pittsburgh Steelers, Boston/New England Patriots po 6
Dallas Cowboys, San Francisco 49ers po 5
Green Bay Packers, New York Giants a Kansas City Chiefs po 4
Výsledky finálových zápasov Super Bowlu od roku 1967:
2026: New England Patriots - Seattle Seahawks 13:29
2025: Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40:22
2024: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25:22
2023: Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38:35
2022: Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23:20
2021: Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31:9
2020: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20
2019: New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3
2018: Philadelphia Eagles - New Engalnd Patriots 41:33
2017: New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 pp
2016: Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10
2015: New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24
2014: Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8
2013: Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31
2012: New York Giants - New England Patriots 21:17
2011: Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25
2010: New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17
2009: Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23
2008: New York Giants - New England Patriots 17:14
2007: Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17
2006: Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10
2005: New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21
2004: New England Patriots - Carolina Panthers 32:29
2003: Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21
2002: New England Patriots - St. Louis Rams 20:17
2001: Baltimore Ravens - New York Giants 34:7
2000: St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16
1999: Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19
1998: Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24
1997: Green Bay Packers - New England Patriots 35:21
1996: Dallas Cowboys - Piitsburgh Steelers 27:17
1995: San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26
1994: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13
1993: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17
1992: Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24
1991: New York Giants - Buffalo Bills 20:19
1990: San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10
1989: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16
1988: Washington Redskins - Denver Broncos 42:10
1987: New York Giants - Denver Broncos 39:20
1986: Chicago Bears - New England Patriots 46:10
1985: San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16
1984: Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9
1983: Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17
1982: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21
1981: Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10
1980: Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19
1979: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31
1978: Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10
1977: Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14
1976: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17
1975: Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6
1974: Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7
1973: Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7
1972: Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3
1971: Baltimore Ravens - Dallas Cowboys 16:13
1970: Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7
1969: New York Jets - Baltimore Ravens 16:7
1968: Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14
1967: Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:1
Prehľad MVP Super Bowlu od roku 1967
Prehľad Najužitočnejších hráčov (MVP) Super Bowlu od roku 1967:
2026: Kenneth Walker (Seattle Seahawks)
2025: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)
2024: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)
2023: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)
2022: Cooper Kupp (Los Angeles Rams)
2021: Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers)
2020: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)
2019: Julian Edelman (New England Patriots)
2018: Nick Foles (Philadelphia Eagles)
2017: Tom Brady (New England Patriots)
2016: Von Miller (Denver Broncos)
2015: Tom Brady (New England Patriots)
2014: Malcolm Smith (Seattle Seahawks)
2013: Joe Flacco (Baltimore Ravens)
2012: Eli Manning (New York Giants)
2011: Aaron Rodgers (Green Bay Packers)
2010: Drew Brees (New Orleans Saints)
2009: Santonio Holmes (Pittsburgh Steelers)
2008: Eli Manning (New York Giants)
2007: Peyton Manning (Indianapolis Colts)
2006: Hines Ward (Pittsburgh Steelers)
2005: Deion Branch (New England Patriots)
2004: Tom Brady (New England Patriots)
2003: Dexter Jackson (Tampa Bay Buccaneers)
2002: Tom Brady (New England Patriots)
2001: Ray Lewis (Baltimore Ravens)
2000: Kurt Warner (St. Louis Rams)
1999: John Elway (Denver Broncos)
1998: Terrell Davis (Denver Broncos)
1997: Desmond Howard (Green Bay Packers)
1996: Larry Brown (Dallas Cowboys)
1995: Steve Young (San Francisco 49ers)
1994: Emmitt Smith (Dallas Cowboys)
1993: Troy Aikman (Dallas Cowboys)
1992: Mark Rypien (Washington Redskins)
1991: Ottis Anderson (New York Giants)
1990: Joe Montana (San Francisco 49ers)
1989: Jerry Rice (San Francisco 49ers)
1988: Doug Williams (Washington Redskins)
1987: Phil Simms (New York Giants)
1986: Richard Dent (Chicago Bears)
1985: Joe Montana (San Francisco 49ers)
1984: Marcus Allen (Los Angeles Raiders)
1983: John Riggins (Washington Redskins)
1982: Joe Montana (San Francisco 49ers)
1981: Jim Plunkett (Oakland Raiders)
1980: Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers)
1979: Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers)
1978: Randy White, Harvey Martin (Dallas Cowboys)
1977: Fred Biletnikoff (Oakland Raiders)
1976: Lynn Swann (Pittsburgh Steelers)
1975: Franco Harris (Pittsburgh Steelers)
1974: Larry Csonka (Miami Dolphins)
1973: Jake Scott (Miami Dolphins)
1972: Roger Staubach (Dallas Cowboys)
1971: Chuck Howley (Dallas Cowboys)
1970: Len Dawson (Kansas City Chiefs)
1969: Joe Namath (New York Jets)
1968: Bart Starr (Green Bay Packers)
1967: Bart Starr (Green Bay Packers)
Super Bowl LX - Levi's Stadium/Santa Clara:
New England Patriots - Seattle Seahawks 13:29 (0:3, 0:6, 0:3, 13:17), 70 823 divákov.
najviac titulov od roku 1967:
Pittsburgh Steelers, Boston/New England Patriots po 6
Dallas Cowboys, San Francisco 49ers po 5
Green Bay Packers, New York Giants a Kansas City Chiefs po 4
