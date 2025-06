Seattle vymenil dvojnásobného šampióna Burakovského za Velena

Seattle 21. júna (TASR) - Švédsky hokejista Andre Burakovsky sa v rámci NHL sťahuje zo Seattlu do Chicaga. Blackhawks ho v sobotu získali výmenou za iného útočníka Joea Velena. Informoval o tom oficiálny web zámorskej profiligy.



Burakovsky je dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára, v roku 2018 oslavoval titul s Washingtonom a o štyri roky neskôr ho získal aj v drese Colorada. Následne pred ročníkom 2022/2023 sa ako voľný hráč upísal Seattlu, za Kraken odohral nasledujúce tri sezóny. Tridsaťročný krídelník si v uplynulom ročníku pripísal 37 kanadských bodov (10+27) v 79 zápasoch. Do Chicaga si prenáša zmluvu s priemerným ročným platom 5,5 milióna dolárov, z ktorej mu zostáva odohrať ešte dva roky.



Veleno odštartoval profiligovú kariéru v Detroite, do Chicaga zamieril tento rok v marci tesne pred uzávierkou výmien. V drese Red Wings a Blackhawks nazbieral v minulej sezóne dokopy 17 bodov (8+9) v 74 stretnutiach. Dvadsaťpäťročného centra čaká druhá sezóna z dvojročného kontraktu, ktorý mu garantuje ročne v priemere 2,275 mil. USD.