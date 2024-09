Seattle zdolal v MLS Columbus 4:0, Rusnák sa zaskvel hetrikom

New York 8. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Albert Rusnák zažiaril v nočnom zápase zámorskej MLS, v ktorom sa hetrikom podieľal na vysokom víťazstve Seattle Sounders nad domácim Columbusom Crew 4:0. Hostia využili vylúčenie domáceho hráča po tom, ako Rusnák poslal svoj tím do vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu. V 67. minúte zvýšil 30-ročný krídelník na 3:0 a o tri minúty neskôr spečatil konečný výsledok.



Rusnák má v prebiehajúcej sezóne MLS na konte už osem presných zásahov a 12 gólových asistencií. Jeho tím figuruje v tabuľke na 5. mieste, ktoré by po skončení základnej časti garantovalo miestenku v play off.