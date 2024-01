Seattle zdolal Vegas, pre Daccorda to bol jeden z najkrajších dní

NHL-sumár:



Seattle Kraken - Vegas Golden Knights 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 5. Tolvanen (Dunn, Larsson), 23. Borgen (Kartye, Tolvanen), 43. Gourde. Brankári: Daccord - Thompson, strely na bránku: 27:35.







Slovák v akcii:



Tomáš TATAR (Seattle) 14:13 0 0 0 0 3 0

New York 2. januára (TASR) - Hokejisti Seattlu Kraken zvíťazili v novoročnom zápase NHL Winter Classic nad tímom Vegas Golden Knights 3:0. Duel v T-Mobile Parku sledovalo 47.313 divákov, slovenský útočník Tomáš Tatar v drese domácich nebodoval.Prvou hviezdou zápasu bol brankár Joey Daccord, ktorý predviedol 35 úspešných zákrokov a zaznamenal svoj druhý shutout v kariére. V zápasoch pod holým mali piati brankári čisté konto.povedal Daccord pre nhl.com.Góly domácich strelili Eeli Tolvanen, Will Borgen a Yanni Gourde. Po zápase oslavovali triumf s divákmi, pričom z reproduktorov hrala pesnička Lithium od skupiny Nirvana.povedal Gourde.Akciu pochválil aj domáci tréner Dave Hakstol.Pred zápasom zahral americkú hymnu na gitare len 14-ročný Nikhil Bagga, spevák a skladateľ zo Seattlu. Nad štadiónom preleteli dva vrtuľníky MH-60S Seahawk z námornej leteckej stanice Whidbey Island Search and Rescue.povedal útočník Seatlu Matty Beniers.