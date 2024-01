Seattle zvíťazil v ôsmom stretnutí v sérii, vo Washingtone uspel 4:1

NHL - výsledky:



Buffalo - Ottawa 5:3, Carolina - Anaheim 6:3, Detroit - Edmonton 2:3 pp, Florida - Los Angeles 3:2 pp, Montreal - San Jose 2:3, New York Islanders - Toronto 4:3 pp, Pittsburgh - Vancouver 3:4 pp, Tampa Bay - New Jersey 4:3 pp, Washington - Seattle 1:4, St. Louis - New York Rangers 5:2, Winnipeg - Chicago 2:1, Arizona - Calgary 2:6, Vegas - Boston 2:1 pp

Washington 12. januára (TASR) - Hokejisti Seattlu zvíťazili v NHL v ôsmom stretnutí v sérii a vyrovnali tak klubový rekord, vo Washingtone uspeli 4:1. V drese víťazov nastúpil v prvom útoku Tomáš Tatar, v prvej obrane domácich nechýbal Martin Fehérváry. Do kanadského bodovania sa však obaja nezapísali.Na ľade sa v noci na piatok predstavilo sedem Slovákov, no žiaden štatistiky produktivity neobohatil. Erik Černák odohral za Tampu Bay iba 7:58 min, po bodyčeku od Nathana Bastiana už do stretnutia nezasiahol. Lightning doma zdolali New Jersey 4:3 po predĺžení, v druhej obrane Devils nastúpil Šimon Nemec. Duel rozhodol v 62. minúte obranca Darren Raddysh. Z triumfu sa tešilo aj slovenské duo v drese Calgary Martin Pospíšil a Adam Ružička, Flames vyhrali v Arizone 6:2. Pospíšil nezabodoval prvýkrát po troch dueloch. Juraj Slafkovský a jeho spoluhráči z Montrealu museli stráviť domácu prehru s najslabším mužstvom ligy zo San Jose 2:3.Líder súťaže Winnipeg zdolal doma Chicago 2:1. Vedúci tím Východnej konferencie Boston prehral tretíkrát v sérii a to na ľade Vegas 1:2 po predĺžení. Víťazný gól dal 46 sekúnd po začiatku dodatočnej päťminútovky Alex Pietrangelo.