Šebesta nepostúpil do finále snoubordkrosu na MS

St. Moritz 27. marca (TASR) - Slovenský snoubordista Oliver Šebesta sa neprebojoval do finále snoubordkrosu na MS vo švajčiarskom St. Moritzi. Vo štvrtkovej kvalifikácii obsadil konečnú 46. priečku.



Šestnásťročný Šebesta bol v prvej časti kvalifikácie 43., za najlepším Eliotom Grondinom z Kanady zaostal o 4,88 s. Do finále postúpilo najlepších 20 pretekárov, o ďalších 12 miest sa bojovalo v druhej kvalifikačnej časti. V nej skončil Šebesta na 26. priečke so stratou 3,78 s na najrýchlejšieho Nemca Leona Ulbrichta. Finále snoubordkrosu mužov i žien je na programe v piatok.