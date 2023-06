Sedem futbalových fanúšikov, ktorí urážali Viniciusa, spoznalo tresty

Madrid 6. júna (TASR) - Štyria muži, ktorí zavesili podobizeň futbalistu Realu Madrid Viniciusa Juniora z mosta so slučkou na krku, majú zaplatiť po 60.000 eur a dostanú dvojročný zákaz vstupu na štadióny. Navrhla to Španielska komisia proti násiliu.



Incident sa udial v januári. Krídelník Realu čelil následne prejavom nenávisti aj 21. mája na štadióne FC Valencia. Trom previnilcom navrhuje komisia trest po 5000 eur a jeden rok zákazu vstupu na štadión. Klub FC Valencia už trest dostal, musí zaplatiť pokutu 27.000 eur a na tri stretnutia zatvoriť časť svojho domovského stánku.



Vinicius prišiel do Realu pred piatimi rokmi a za ten čas čelil viacerým rasistickým útokom. Španielska futbalová federácia aj pre to v pondelok oznámila, že národný tím odohrá budúci rok v marci prípravný zápas s Brazíliou, pričom duel sa bude niesť v duchu boja proti rasizmu. Správu priniesla agentúra AP.