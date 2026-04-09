Sedem reprezentantov Eritrey údajne zmizlo po dueli kvalifikácie APN
Iba traja z desiatich futbalových reprezentantov Eritrey sa vrátili podľa plánu domov po zápase kvalifikácie Afrického pohára národov 2027.
Autor TASR
Johannesburg 9. apríla (TASR) - Iba traja z desiatich futbalových reprezentantov Eritrey sa vrátili podľa plánu domov po zápase kvalifikácie Afrického pohára národov 2027. V stredu to pre agentúru AFP uviedol predstaviteľ Konfederácie afrického futbalu (CAF). Zvyšných sedem údajne zmizlo, keď národný tím dorazil do Juhoafrickej republiky na ceste zo Svazijska do Eritrey cez Egypt.
Predstaviteľ CAF, ktorý správu priniesol, si želal zostať v anonymite. „Tento incident je záhadou. Eritrea zdolala Svazijsko 2:1 31. marca v Lobambe a nikto si nie je istý, čo sa stalo potom. Veríme, že všetci hráči opustili Svazijsko smerom do JAR. Keď však výprava pristála v Káhire, sedem hráčov chýbalo,“ povedal.
Člen eritrejskej komunity v Juhoafrickej republike povedal agentúre AFP, že videl niekoľkých nezvestných futbalistov v Johannesburgu, no odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti z bezpečnostných dôvodov. Medzi siedmimi nezvestnými hráčmi sú brankári Kibrom Solomon a Awet Maharena a obrancovia Wedeb Fessehaye, Yosief Tsegay a Nahom Awet.
Hráči Medhane Redie a Amanuel Benhur boli ďalšími „dezertérmi“, ktorí sa pridali k desiatkam eritrejských futbalistov, ktorí opustili národné tímy počas pobytov v iných afrických krajinách. Do hlavného mesta Eritrey Asmary sa vrátili kapitán Ablelom Teklezghi, stredopoliar Nahom Tadese a útočník Romel Abdu.
Organizácia Spojených národov odhaduje, že približne 80 Eritrejčanov zapojených do futbalu – vrátane hráčov, trénerov a funkcionárov – dezertovalo za uplynulých 20 rokov. Hlavným dôvodom má byť povinná vojenská služba na neurčitý čas po ukončení školského vzdelania v tejto východoafrickej krajine.
